Απώλεια για τον Λιούις Χάμιλτον: Πέθανε ο σκύλος του, Ρόσκο

Θλίψη επικρατεί στον κόσμο της Formula 1, καθώς πριν από λίγα λεπτά, ο Λιούις Χάμιλτον ανακοίνωσε πως ο αγαπημένος του σκύλος Ρόσκο, «έφυγε» από τη ζωή...

Ο Ρόσκο «πάλευε» καιρό ώστε να κρατηθεί στη ζωή, καθώς τα τελευταία 24ωρα βρισκόταν σε κώμα λόγω της πνευμονίας που τον είχε «χτυπήσει». Φυσικά, δίπλα του καθ όλη τη διάρκεια της δύσκολης πορείας του βρισκόταν ο επτάκις Παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος μάλιστα ανέβαλε την εμφάνισή του σε ένα gala της Ferrari, διότι ήθελε να είναι μαζί με το πολυαγαπημένο του μπουλντόγκ.

Την είδηση αυτή έκανε γνωστή ο Χάμιλτον, έπειτα από δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, την οποία συνόδευσε με ένα συγκινητικό και αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

«Μετά από τέσσερις ημέρες σε μηχανική υποστήριξη, παλεύοντας με κάθε ικμάδα δύναμης που είχε, έπρεπε να πάρω τη δυσκολότερη απόφαση της ζωής μου και να αποχαιρετήσω τον Ρόσκο. Δεν σταμάτησε να παλεύει μέχρι το τέλος. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη και τιμή που μοιράστηκα τη ζωή μου με μια τόσο όμορφη ψυχή, έναν άγγελο και έναν αληθινό φίλο. Το ότι έφερα τον Ρόσκο στη ζωή μου ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ, και θα κρατώ για πάντα μέσα μου τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί.

Αν και έχασα τον Κόκο στο παρελθόν, δεν είχα ποτέ πριν αντιμετωπίσει το να πρέπει να κάνω ευθανασία σε έναν σκύλο, παρόλο που ξέρω πως η μητέρα μου και πολλοί κοντινοί μου φίλοι το έχουν περάσει. Είναι μια από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες και νιώθω βαθιά σύνδεση με όλους όσους έχουν βιώσει την απώλεια ενός αγαπημένου τους ζώου. Παρόλο που ήταν τόσο δύσκολο, το να τον έχω στη ζωή μου ήταν από τα πιο όμορφα κομμάτια της, να αγαπάς τόσο βαθιά και να αγαπιέσαι το ίδιο.

Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και τη στήριξη που δείξατε στον Ρόσκο όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πραγματικά ξεχωριστό να το βλέπω και να το νιώθω.

Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής, 28 Σεπτεμβρίου, στην αγκαλιά μου».