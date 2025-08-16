Λιούις Χάμιλτον– Ferrari: Οι «χρυσές» απολαβές και τα εκατομμύρια που έφερε στη Scuderia

Ο Λιούις Χάμιλτον, επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, άφησε τη Mercedes και από το 2025 αγωνίζεται με τη Scuderia Ferrari. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ανέβει στο βάθρο με την ιταλική ομάδα, έχει ήδη δώσει σημαντικές στιγμές, όπως η νίκη στο Sprint του Grand Prix στην Κίνα.

Το συμβόλαιό του με τη Ferrari έχει τη δυνατότητα επέκτασης μέχρι και το 2027. Αν και οι ακριβείς οικονομικοί όροι δεν έχουν ανακοινωθεί, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι ετήσιες απολαβές του κυμαίνονται μεταξύ 60 και 65 εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 ευρώ το μήνα) Πέρα από τον μισθό του, τα κέρδη του ενισχύονται και από τις πολυάριθμες χορηγίες και εμπορικές του συμφωνίες, που ανεβάζουν την προσωπική του περιουσία λίγο πάνω από τα 256.000.000 ευρώ.

Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ Formula 1 2025 Λιούις Χάμιλτον

Σημαντική λεπτομέρεια του συμβολαίου του είναι η ρήτρα που του δίνει τον απόλυτο έλεγχο για την τρίτη χρονιά συνεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο Χάμιλτον θα αποφασίσει μόνος του αν θα συνεχίσει μέχρι το 2027, με τη Ferrari να έχει περιορισμένη επιρροή σε αυτή την απόφαση. Η κίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με τα τεράστια εμπορικά οφέλη που φέρνει ο Βρετανός στην ομάδα. Παράλληλα με την αγωνιστική του παρουσία, ο 40χρονος παίζει και ρόλο μέντορα για τους νεότερους οδηγούς, τονίζοντας συχνά πόσο σημαντική είναι η εμπειρία και η ωριμότητα για να αντέξει κανείς την πίεση της Formula 1.

Πόσα χρήματα έφερε στη Ferrari

Αν και ο Χάμιλτον δεν έχει ακόμη κατακτήσει βάθρο στις πρώτες 14 εμφανίσεις του με τη Ferrari, η παρουσία του στην ομάδα έχει ήδη αποδειχθεί «χρυσάφι». Σύμφωνα με ρεπορτάζ της La Gazzetta dello Sport, η ένταξή του έχει αποφέρει στη Scuderia πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε λίγους μήνες.

Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ Formula 1 2025 Λιούις Χάμιλτον

Η οικονομική αυτή ώθηση δεν οφείλεται μόνο στη δεύτερη θέση της Ferrari στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών του 2024, αλλά κυρίως στη δημοτικότητα και την εμπορική δυναμική του Βρετανού. Η άφιξή του έχει προσελκύσει νέους χορηγούς, έχει εκτοξεύσει τις πωλήσεις προϊόντων της ομάδας και έχει ενισχύσει την εικόνα της Ferrari σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αγωνιστικά, ο Χάμιλτον έχει καταγράψει ως καλύτερες θέσεις δύο τέταρτες (Αυστρία, Μ. Βρετανία), ενώ ξεχώρισε με τη νίκη του στο Sprint της Κίνας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα σε αγώνες όπως αυτός στην Ουγγαρία – όπου τερμάτισε 12ος – δείχνουν ότι η συνεργασία του με τη Ferrari χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει στο έπακρο.

Παρά τις δυσκολίες, η Scuderia παραμένει αισιόδοξη. Γνωρίζει ότι κάθε πιθανή νίκη ή βάθρο του Λιούις Χάμιλτον θα εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο τα έσοδα και θα ενισχύσει τη θέση της ομάδας τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο εμπορικό κομμάτι.