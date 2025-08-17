26 εκατ. δολάρια για μία Ferrari που δεν έπρεπε να υπάρχει

Στο Monterey Car Week, εκεί όπου συγκεντρώνονται κάθε χρόνο τα πιο σπάνια και ακριβοπληρωμένα αυτοκίνητα του κόσμου, συνέβη κάτι που έμοιαζε σχεδόν απίστευτο: Μία Ferrari Daytona SP3, μοναδική στο είδος της, άλλαξε χέρια για το αστρονομικό ποσό των 26 εκατομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε για μια Ferrari που δεν υπήρχε καν στον αρχικό προγραμματισμό παραγωγής των 599 κομματιών. Αυτή ήταν η 599+1, ένα «δώρο» της Ferrari σε φιλανθρωπικό πλειστηριασμό, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο ίδρυμα Ferrari Foundation.

Η στιγμή ήταν ιστορική.

Ο αγοραστής όχι μόνο πήρε στα χέρια του ένα αυτοκίνητο που δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ ξανά, αλλά κατέχει πλέον και το 13ο πιο ακριβό αυτοκίνητο που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία! Για να καταλάβουμε το μέγεθος: η αρχική τιμή των SP3 ήταν στα 2,25 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η τελευταία όμως, η “599+1”, άλλαξε χέρια για πάνω από δέκα φορές παραπάνω χρήματα. Ό,τι κι αν πούμε, το ποσό προκαλεί δέος.

Ένα έργο τέχνης Tailor Made

Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν ήταν μια «απλή» SP3. Ήταν Tailor Made – δηλαδή φτιαγμένο με τις πιο εξειδικευμένες επιλογές εξατομίκευσης της Ferrari. Το αμάξωμα συνδυάζει γυμνό ανθρακόνημα με Giallo Modena, το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα της εταιρείας, ενώ στη μέση του αυτοκινήτου τρέχει ολόκληρο το λογότυπο Ferrari – πρώτη φορά που εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο σε road car.

Μέσα στην καμπίνα, η καινοτομία συνεχίζεται: Υφάσματα από ανακυκλωμένα ελαστικά, Alcantara, λεπτομέρειες ανθρακονήματος ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στο μονοθέσιο F1 SF-25. Ακόμη και η ταυτότητα του αυτοκινήτου φωνάζει μοναδικότητα: Το σήμα 599+1 και μια ειδική πλακέτα επιβεβαιώνουν ότι μιλάμε για ένα και μόνο κομμάτι στην ιστορία.

Η ιστορία των Daytona SP3

Για να καταλάβει κανείς γιατί έγινε τέτοιος χαμός με αυτή τη δημοπρασία, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στο πώς ξεκίνησε η σειρά SP3. Η Ferrari εγκαινίασε το 2018 την Icona Series, μια συλλογή περιορισμένης παραγωγής που παντρεύει τη σύγχρονη τεχνολογία με τον ρομαντισμό των κλασικών αγωνιστικών της μάρκας. Οι πρώτες ήταν οι Monza SP1 και SP2, εμπνευσμένες από τις barchetta των ’50s.

Το 2021, ήρθε το τρίτο μέλος της οικογένειας: η Ferrari Daytona SP3. Ένα κλειστό coupe εμπνευσμένο από τα θρυλικά Sport Prototypes των ’60s, και πιο συγκεκριμένα την 330 P3/4 που χάρισε στη Ferrari το αδιανόητο 1-2-3 στη Daytona το 1967. Σχεδιαστικά, η Daytona SP3 είναι ίσως ό,τι πιο καθαρό και αεροδυναμικά προηγμένο έχει παρουσιάσει η εταιρεία.

Κάτω από το καπό, βρίσκεται ένας κινητήρας V12,6.500 κ.εκ. χωρίς turbo, με 829 ίππους. Καμία υβριδική υποβοήθηση, μόνο αγνή δύναμη από θερμικό κινητήρα που σε εκτοξεύει από στάση στα 100 km/h σε 2,85 δευτερόλεπτα. Και όλα αυτά σε μια παραγωγή μόλις 599 κομματιών, που είχαν εξαφανιστεί (από τα βιβλία παραγγελιών) πριν καν παρουσιαστεί το αυτοκίνητο επίσημα. Η Ferrari τα έδωσε αποκλειστικά στους πιο πιστούς της πελάτες – κι έτσι η ζήτηση για “ένα ακόμα” ήταν τεράστια.

Γιατί αυτή η 599+1 είναι τόσο ξεχωριστή

Η Ferrari αποφάσισε να σπάσει τον “όρκο” των 599, μόνο και μόνο για καλό σκοπό: Να δημιουργήσει άλλη μία, με μοναδικό αριθμό πλαισίου 599+1, και να τη διαθέσει για φιλανθρωπία.

Κι αυτό το κλείσιμο του κύκλου την κάνει ακόμα πιο σημαντική: Δεν είναι απλώς η τελευταία Daytona SP3, αλλά ίσως και η τελευταία Ferrari με ατμοσφαιρικό V12 στο κέντρο, αφού η εταιρεία πλέον στρέφεται σε υβριδικά σύνολα V6. Με λίγα λόγια, αυτή η Daytona SP3 είναι το “κύκνειο άσμα” μιας ολόκληρης εποχής για τη Ferrari.

Μικρό Trivia

Ξέρεις ποιο είναι το πιο παράξενο στοιχείο αυτής της δημοπρασίας; Ο νέος ιδιοκτήτης της 599+1 δεν ήταν απαραίτητα ένας «παλιός» πελάτης της Ferrari. Ούτε ανήκει στη λίστα με τους «αφοσιωμένους» αγοραστές. Για την ακρίβεια, το συνοδευτικό πακέτο που παρέλαβε περιλάμβανε και… τα χαρτιά πρώτης φοράς ιδιοκτήτη Ferrari! Με λίγα λόγια, μπήκε κατευθείαν από την «ουρά» των απλών fans στο πιο VIP club της Ferrari, με ένα αυτοκίνητο που κανείς άλλος στον κόσμο δεν θα έχει ποτέ.

Σπάνιο κομμάτι: μοναδικό εκτός των 599 που είχαν προπωληθεί.

Τιμή πώλησης: 26 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 10 φορές την αρχική τιμή.

Μοναδική ταυτότητα: πλακέτα με τον ειδικό αριθμό πλαισίου 599+1.

Ισχύς: Ατμοσφαιρικό V12, 6,5 λίτρων, με 829 ίππους.

Επιδόσεις: 0–100 km/h σε 2,85’’ και 0–200 km/h σε 7,4’’.

Tailor Made εμφάνιση: διχρωμία γυμνό ανθρακόνημα & Giallo Modena.

Εσωτερικό: Υφάσματα από ανακυκλωμένα ελαστικά, λεπτομέρειες από ανθρακόνημα F1.