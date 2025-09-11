Ferrari 849 Testarossa: Η επιστροφή ενός θρύλου με 1.050 ίππους υβριδικής μαγείας

Η Ferrari 849 Testarossa δεν είναι απλώς ένα ακόμα αυτοκίνητο. Είναι η εικόνα του 1980 αλλά με σάρκα από ανθρακόνημα και ατσάλι, με την υβριδική τεχνολογία του αύριο. Η Ferrari ακολουθεί τις ιδέες των αντιπάλων της, δεν «σκέφτεται» πολύ και ζωντανεύει ένα θρυλικό όνομα, δημιουργώντας ένα plug-in υβριδικό δημιούργημα που φέρνει στο σήμερα την αύρα της παλιάς σχολής. Ελπίζει έτσι πως κάθε φορά ο ιδιοκτήτης μίας νέας Testarossa πατά το γκάζι, θα νιώθει μια αίσθηση δύναμης και ρομαντισμού: Μία αίσθηση που χάνεται από τις σύγχρονες Ferrari.

Ο twin-turbo V8, 4000 κ.εκ. κινητήρας έχει καινούργια, πιο δυνατά turbo, κεφαλές κυλίνδρων υψηλής απόδοσης και ελαφρύτερα μέρη, που παράγουν περίπου 830 ίππους. Όταν όμως στο παιχνίδι μπαίνουν οι τρεις ηλεκτρικοί κινητήρες – δύο στους εμπρός τροχούς και ένας στο πίσω μέρος – η συνολική ισχύς εκτοξεύεται στους 1.050 ίππους, κάνοντάς την ισχυρότερη Ferrari παραγωγής ως τώρα. Η απόλυτη εκτόξευση από στάση (0–100 km/h) γίνεται σε λιγότερο από 2,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 330 km/h. Οι πρώτες δοκιμές στο Fiorano, έδειξαν πως «γράφει» 1:17,5” για τον γύρο (ταχύτερη από την SF90 Stradale).

Στο δρόμο, η 849 Testarossa συνδυάζει παλιό και νέο: ο αεροδυναμικός σχεδιασμός εμπνέεται από τα πρωτότυπα της δεκαετίας του ’70, με κοφτά σχήματα, ενεργό πίσω σπόιλερ και διαμορφωμένο κάτω μέρος που προσφέρει έως 415 kg κάθετης δύναμης στα ~250 km/h – περισσότερο από κάθε προηγούμενη Ferrari.

Στο εσωτερικό η εικόνα της «αυθεντικής Ferrari» ανανεώνεται: Το ταμπλό, είναι εμπνευσμένο από το concept F80, ενώ έχει φυσικούς διακόπτες (όχι αφής), νέο τιμόνι και όλα τα όργανα ελέγχου λειτουργειών στο κέντρο.

Trivia Highlights

Ισχύς: V8 ~830 hp + 3 ηλεκτροκινητήρες 1.050 ίπποι συνολικά.

0–100 km/h: κάτω από 2,3 δευτ.

Fiorano lap: Μόλις 1:17,5” καλύτερος χρόνος από την SF90.

Downforce: ~415 kg στα 250 km/h.

Υβριδικό σύστημα: 3 ηλεκτρικοί κινητήρες, κίνηση σε όλους τους τροχούς, torque vectoring.

Φυσικοί διακόπτες για καλύτερο χειρισμό, τιμόνι εμπνευσμένο από το F80 concept.

Assetto Fiorano: Sport έκδοση ελαφρύτερη κατά ~30 kg, πιο επιθετική αεροδυναμική & σκληρότερη ανάρτηση.

Λίγη ιστορία: Η Testarossa των ‘80s και τα ιδιαίτερα μυστικά της

Η ονομασία Testarossa δεν είναι τυχαία· σημαίνει «κόκκινο κεφάλι» στα ιταλικά, από το χαρακτηριστικό κόκκινο καπάκι των κυλίνδρων στον κινητήρα.Το μοντέλο που έκανε πρεμιέρα το 1984 έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για την εμφάνιση του αλλά και για τις μικρές του «ιδιορρυθμίες» :

Monospecchio: Οι πρώτες Testarossa είχαν μόνο έναν καθρέφτη, τοποθετημένο ψηλά στη μεριά του οδηγού. Ο λόγος ήταν οι κανονισμοί ασφάλειας της εποχής, που απαιτούσαν τον καθρέφτη να φαίνεται και από οδηγούς φορτηγών! Το αποτέλεσμα ήταν ένας καθρέφτης σαν… αυτί, που έδωσε στην πρώτη γενιά το παρατσούκλι monospecchio.

Ferrari Testarossa Monospecchio/Asimmetrico

Asimmetrico: Κάποια κομμάτια είχαν ασύμμετρους αεραγωγούς στη «μάσκα». Αυτό συνέβαινε γιατί τα αυτοκίνητα με εργοστασιακό κλιματισμό (air condition) χρειάζονταν διαφορετική ψύξη, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία «παράξενη» ασυμμετρία στην εμφάνιση.

Οι πλατιές “γρίλιες”: Τα διάσημα πλευρικά «σκαλοπάτια» που κάλυπταν τους τεράστιους αεραγωγούς έγιναν σχεδιαστικό σήμα κατατεθέν. Δεν ήταν απλά για στυλ – έδιναν αέρα στον επίπεδο 12κύλινδρο κινητήρα στο πίσω μέρος.

Η κουλτούρα του ’80: Η Testarossa έγινε σύμβολο της εποχής της. Πρωταγωνίστησε στο Miami Vice, έγινε αφίσα σε παιδικά δωμάτια και σύμβολο επιτυχίας.