Η Σιωπή του Αλόγου: Η Ferrari Elettrica ανοίγει το κεφάλαιο του μέλλοντος

Η Ferrari μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το 2025, στο πλαίσιο του Capital Markets Day, η ιταλική εταιρεία θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το έτοιμο για παραγωγή πλαίσιο και τα μηχανικά μέρη της Ferrari Elettrica, του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού μοντέλου στην ιστορία της. Πρόκειται για το πιο σημαντικό βήμα στη στρατηγική της για «πολλαπλές μορφές ενέργειας», που περιλαμβάνει κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικά και plug-in υβριδικά συστήματα, και τώρα, καθαρά ηλεκτρική κίνηση.

Μετά από 15 χρόνια εξέλιξης

Η Elettrica δεν είναι απλώς άλλο ένα ηλεκτρικό supercar. Είναι το αποτέλεσμα δεκαπέντε χρόνων τεχνολογικής εξέλιξης – από το HY-KERS πρωτότυπο του 2010 και τη LaFerrari του 2013, μέχρι τα SF90 Stradale και 296 GTB. Με πάνω από 60 κατοχυρωμένες πατέντες, το νέο μοντέλο σηματοδοτεί την ωρίμανση της ηλεκτρικής τεχνολογίας στη Ferrari: μια μετάβαση που έγινε μόνο όταν η εταιρεία έκρινε ότι μπορεί να προσφέρει τις επιδόσεις, τον ήχο και τη συγκίνηση που αξίζουν στο όνομά της.

Το πλαίσιο και το αμάξωμα της Elettrica είναι φτιαγμένα κατά 75% από ανακυκλωμένο αλουμίνιο, μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ κατά 6,7 τόνους για κάθε αυτοκίνητο που παράγεται. Η αρχιτεκτονική της χαρακτηρίζεται από πολύ κοντό μεταξόνιο και χαμηλό κέντρο βάρους, 80 χιλιοστά χαμηλότερο από ένα αντίστοιχο μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η μπαταρία είναι ενσωματωμένη στο πάτωμα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη σταθερότητα και την αίσθηση στο δρόμο.

Για πρώτη φορά, η Ferrari σχεδίασε ένα ξεχωριστό πίσω υποπλαίσιο, το οποίο μειώνει τους κραδασμούς και τον θόρυβο χωρίς να θυσιάζει τη στιβαρότητα. Η τρίτη γενιά του ενεργού συστήματος ανάρτησης 48V φροντίζει ώστε κάθε τροχός να ρυθμίζει αυτόνομα τη συμπεριφορά του, εξασφαλίζοντας άνεση, πρόσφυση και κορυφαίο έλεγχο σε κάθε επιφάνεια.

Δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν περίπου 1000 ίππους

Στην καρδιά της Elettrica βρίσκονται δύο ηλεκτρικοί άξονες, κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου στο Maranello. Ο καθένας διαθέτει δύο κινητήρες μόνιμου μαγνήτη που βασίζονται σε τεχνολογία της Formula 1. Ο εμπρός άξονας έχει απόδοση 93% και πυκνότητα ισχύος 3,23 kW/kg, ενώ ο πίσω φτάνει τα 4,8 kW/kg με μέγιστη ροπή 8.000 Nm στο έδαφος. Ο εμπρός μετατροπέας (inverter) αποδίδει έως 300 kW, ζυγίζει μόλις 9 κιλά και είναι ενσωματωμένος στον άξονα για εξοικονόμηση χώρου και βάρους.

Η μπαταρία, σχεδιασμένη και κατασκευασμένη επίσης εσωτερικά, έχει ενεργειακή πυκνότητα 195 Wh/kg, την υψηλότερη που έχει παρουσιαστεί σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Χάρη στη θέση της, το βάρος κατανέμεται ιδανικά (47–53%), ενώ η φόρτισή της και η ψύξη της έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τόσο την ασφάλεια όσο και τη μακροζωία.

Το μυστικό του ήχου

Τρία προγράμματα οδήγησης –Range, Tour και Performance– καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται η ισχύς και διαχειρίζεται η ενέργεια. Ο οδηγός μπορεί με τα paddles στο τιμόνι να αυξομειώνει τα επίπεδα ροπής σε πέντε στάδια, βιώνοντας την επιτάχυνση με πιο «αναλογικό» τρόπο, όπως στις Ferrari με θερμικό κινητήρα. Το σύστημα ελέγχου του οχήματος ενημερώνεται 200 φορές το δευτερόλεπτο, προβλέποντας την κατανομή ροπής, ανάρτησης και τιμονιού για μέγιστη ακρίβεια.

Όσο για τον ήχο – ένα από τα πιο ιερά στοιχεία κάθε Ferrari – η Elettrica δεν τον «προσποιείται». Δεν υπάρχει τεχνητός ήχος εξάτμισης· αντιθέτως, ένας αισθητήρας καταγράφει τις μηχανικές δονήσεις των ηλεκτρικών μερών και τις ενισχύει, δημιουργώντας έναν φυσικό, μεταλλικό ήχο που αλλάζει ανάλογα με το πάτημα του γκαζιού, σαν ηλεκτρική κιθάρα που «αντιδρά» στον μουσικό της. Η παρουσίαση του εξωτερικού σχεδιασμού θα γίνει το 2026, με την παγκόσμια πρεμιέρα να ακολουθεί την άνοιξη. Το εσωτερικό υπόσχεται να συνδυάζει τεχνολογία και αισθητική με τον γνώριμο ιταλικό τρόπο.

Η Ferrari επιδιώκει να αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν σημαίνει λιγότερη συγκίνηση. Η Elettrica, με την ακρίβεια και την αμεσότητά της, στοχεύει να προσφέρει μια νέα μορφή συναισθηματικής οδήγησης — αθόρυβη, αλλά εξίσου εκρηκτική.

Trivia – Τεχνικές λεπτομέρειες για τους λάτρεις της λεπτομέριας

• Το πλαίσιο χρησιμοποιεί τεχνικές απορρόφησης ενέργειας για τις συγκρούσεις.

• Το πίσω υποπλαίσιο είναι το μεγαλύτερο μονοκόμματο χυτό αλουμινένιο κομμάτι που έχει φτιάξει ποτέ η Ferrari.

• Οι κινητήρες περιστρέφονται έως 30.000 στροφές/λεπτό (εμπρός) και 25.500 σ.α.λ. (πίσω)

• Οι μαγνήτες συγκρατούνται από βάσεις κατασκευασμένες από ανθρακόνημα πάχους μόλις 1,6 mm, που αντέχει δυνάμεις ίσες με 2,7 τόνους πίεσης.

• Η μπαταρία των 800 Volt περιέχει 210 κυψέλες και αποδίδει έως 1.200 Α ρεύμα.

• Το νέο Torque Shift Engagement επιτρέπει διαδοχική επιτάχυνση χωρίς διακοπές ροπής.

• Οι τροχοί έχουν νέα ελαστικά με 15% μικρότερη αντίσταση κύλισης χωρίς απώλεια πρόσφυσης.

• Το front axle disconnect system επιτρέπει την πλήρη αποσύζευξη του εμπρός άξονα για καθαρή πίσω κίνηση και καλύτερη απόδοση.

Επιδόσεις

• 0-100 km/h σε 2,5”

• Τελική Ταχύτητα 310 km/h

• Δύναμη >1000 ίπποι σε boost mode

• Αυτονομία >530 km

• Βάρος 2300 kg

• Κατανομή βάρους 47% εμπρός / 53% πίσω

Η Ferrari Elettrica δεν είναι απλώς το πρώτο ηλεκτρικό από το Maranello. Είναι η απόδειξη ότι η ταχύτητα, το συναίσθημα και η τεχνολογία μπορούν να συνυπάρξουν — ακόμα κι όταν τον βρυχηθμό του V12 τον αντικαθιστά ο εξώκοσμος ήχος του ηλεκτρισμού.