Ξεχάστε τον κανόνα του 7 προς 1 – Ο πραγματικός τρόπος να υπολογίσετε την ηλικία του σκύλου σας

Ο γνωστός κανόνας ότι κάθε χρόνος ζωής ενός σκύλου ισοδυναμεί με επτά ανθρώπινους αποδεικνύεται απλώς ένας μύθος. Μια νέα έρευνα, βασισμένη σε χιλιάδες κτηνιατρικά δεδομένα, δείχνει ότι η διαδικασία γήρανσης στα κατοικίδια είναι πολύ πιο περίπλοκη και διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το μέγεθος και τη ράτσα.

Τα μικρόσωμα σκυλιά, για παράδειγμα, τείνουν να ζουν περισσότερο, ενώ οι μεγαλόσωμες ράτσες «μεγαλώνουν» βιολογικά πολύ πιο γρήγορα. Η ηλικία ενός σκύλου, όπως και η υγεία του, είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων — και όχι μιας απλής μαθηματικής αναλογίας.

Θέλεις να μάθεις πότε πραγματικά «γερνάει» ο σκύλος σου και πώς να τον φροντίσεις ανάλογα με την ηλικία του; Δες τη νέα επιστημονική μέθοδο και ανακάλυψε τι σημαίνει πραγματικά για το κατοικίδιό σου.