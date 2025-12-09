Τα παιδιά με σκύλο έχουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες εξαιτίας μικροβίων που μεταφέρουν

Όλοι ξέρουμε ότι τα κατοικίδια επιδρούν θετικά στην ψυχολογία και το ανοσοποιητικό μας, αλλά τώρα μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο iScience, δείχνει ότι τα σκυλιά επηρεάζουν θετικά το μικροβίωμα, το σύνολο των ωφέλιμων μικροοργανισμών. Παράλληλα, αναφέρει ότι η επαφή με τα κατοικίδια μειώνει τα κοινωνικά προβλήματα που επίσης έχουν σχέση με την ψυχική υγεία.

Τι αλλάζει στο μικροβίωμα των εφήβων

Οι επιστήμονες ξεκίνησαν από μια διαδεδομένη υπόθεση: όσοι μεγαλώνουν με σκύλο συχνά έχουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες. Παράλληλα, προηγούμενες μελέτες έχουν καταγράψει μεγαλύτερο αριθμό ειδών μικροβίων στο έντερο των ιδιοκτητών σκύλων. Η ερευνητική ομάδα ήθελε να εξετάσει αν η βελτιωμένη ψυχική κατάσταση μπορεί να συνδέεται με διαφοροποιήσεις στο μικροβίωμα, ανοίγοντας μια νέα προοπτική για το πώς τα ζώα επηρεάζουν τον άνθρωπο.

Πώς οι επιστήμονες έλεγξαν την αιτιότητα

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science, στη μελέτη συμμετείχαν έφηβοι περίπου 13 ετών, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με το αν είχαν σκύλο στο σπίτι. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς έδειξε ότι όσοι ζούσαν με σκύλο εμφάνιζαν λιγότερα κοινωνικά ζητήματα και καλύτερη συναισθηματική κατάσταση. Αυτό το εύρημα ενίσχυσε την υπόθεση ότι η καθημερινή επαφή με το ζώο μπορεί να συνδέεται με πιο υγιείς κοινωνικές δεξιότητες στην εφηβεία.

Για να ελέγξουν τις πιθανές μικροβιακές διαφορές, οι ερευνητές πήραν δείγματα από το στόμα των εφήβων και ανέλυσαν τα βακτήρια που βρίσκονταν εκεί. Η συνολική ποικιλία των ειδών δεν διέφερε σημαντικά, αλλά η «σύνθεση» του μικροβιώματος —δηλαδή ποια βακτήρια ήταν πιο συχνά— μεταβαλλόταν ανάλογα με το αν υπήρχε σκύλος στο σπίτι. Αυτό δείχνει ότι η παρουσία ζώου μπορεί να επιδρά ποιοτικά στο μικροβίωμα.

Τι άλλο δοκίμασαν οι ερευνητές

Για να διερευνηθεί αν αυτές οι μικροβιακές μεταβολές συνδέονται με συμπεριφορά, οι επιστήμονες μετέφεραν στα ποντίκια δείγματα από το στοματικό μικροβίωμα των εφήβων. Τα ποντίκια που έλαβαν μικρόβια από παιδιά με σκύλο έδειξαν εντονότερη κοινωνικότητα και μεγαλύτερη διάθεση για αλληλεπίδραση, κάτι που υποδηλώνει ότι ορισμένοι μικροοργανισμοί ίσως επηρεάζουν άμεσα συμπεριφορικά μοτίβα.

Η ομάδα εντόπισε συγκεκριμένες κατηγορίες βακτηρίων, όπως είδη του γένους Streptococcus, που σχετίζονταν τόσο με περισσότερες ψυχολογικές αρετές των εφήβων όσο και με την αυξημένη κοινωνικότητα των ποντικών. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για την ιδέα ότι το μικροβίωμα μπορεί να διαθέτει ορισμένα «προ-κοινωνικά» βακτήρια, των οποίων η παρουσία ενισχύεται μέσω της καθημερινής επαφής με κατοικίδια.

Αν επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, η σχέση ανθρώπου–ζώου αποκτά νέο επιστημονικό υπόβαθρο. Η ύπαρξη σκύλου στο σπίτι ίσως να συμβάλλει στη διαμόρφωση μικροβιακών κοινοτήτων που με τη σειρά τους επιφέρουν αλλαγές σε διάθεση και συμπεριφορά.