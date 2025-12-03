Τι είναι τα «Ozempets» και πώς θα προκαλούν απώλεια βάρους σε σκύλους και γάτες;

Τα τελευταία λίγα χρόνια, νέα φάρμακα για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους, όπως τα Ozempic, Wegovy και Mounjaro, έχουν κατακλύσει τον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 1 στους 8 ενήλικες δηλώνει ότι έχει δοκιμάσει τουλάχιστον μια φορά ένα από αυτά τα φάρμακα, γνωστά ως GLP-1, και ο αριθμός αυτός φαίνεται βέβαιο ότι θα αυξηθεί καθώς οι τιμές μειώνονται και νέες εκδοχές βγαίνουν στην αγορά.



Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα των Νew York Times, η Okava Pharmaceuticals, μια φαρμακευτική εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, αναμένεται να ανακοινώσει ότι ξεκίνησε επίσημα μια πιλοτική μελέτη ενός αντίστοιχου φαρμάκου που στοχεύει στις... παχύσαρκες γάτες.

Πώς θα χορηγείται το φάρμακο;

Η εταιρεία δοκιμάζει μια καινοτόμο προσέγγιση: αντί οι γάτες να λαμβάνουν εβδομαδιαίες ενέσεις, όπως συνηθίζεται στους ανθρώπους, θα αποκτούν μικρά εμφυτεύματα, λίγο μεγαλύτερα από ένα μικροτσίπ, που θα απελευθερώνουν το φάρμακο σταδιακά στον οργανισμό του για έως και έξι μήνες. «Τοποθετείς την κάψουλα κάτω από το δέρμα και μετά, έξι μήνες αργότερα, η γάτα έχει χάσει βάρος», δήλωσε ο Chen Gilor, κτηνίατρος στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, που ηγείται της μελέτης. «Είναι σαν μαγεία» προσέθεσε. Τα αποτελέσματα αναμένονται το επόμενο καλοκαίρι.

Αν είναι ενθαρρυντικά, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το επόμενο σύνορο για μια κατηγορία φαρμάκων που έχει ήδη ανατρέψει την ανθρώπινη ιατρική, προσφέροντας ενδεχομένως μια θεραπευτική επιλογή για εκατομμύρια κατοικίδια.

Μερικοί κτηνίατροι έχουν ήδη αρχίσει να χορηγούν ανθρώπινα φάρμακα GLP-1, εκτός ενδείξεων, σε διαβητικές γάτες, και η Okava δεν είναι η μόνη εταιρεία που αναπτύσσει προϊόν ειδικά για ζώα συντροφιάς.

«Νομίζω ότι αυτό θα είναι το επόμενο μεγάλο βήμα», τόνισε ο Ernie Ward, κτηνίατρος και ιδρυτής της Ένωσης για την Πρόληψη της Παχυσαρκίας στα Κατοικίδια. Οι κτηνίατροι, πρόσθεσε, «βρίσκονται στο κατώφλι μιας ολοκαίνουριας εποχής στην ιατρική της παχυσαρκίας».

Ωστόσο, η επιτυχία των φαρμάκων GLP-1 στην κτηνιατρική δεν είναι καθόλου δεδομένη. Μεγάλες κλινικές δοκιμές εξακολουθούν να είναι αναγκαίες, σημειώνουν οι ειδικοί, και δεν είναι σαφές αν τα φάρμακα θα είναι οικονομικά προσιτά ή καν ελκυστικά για τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων.

Για «πάρα πολλούς ανθρώπους, ο κύριος τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν και δείχνουν την αγάπη τους στο κατοικίδιό τους σχετίζεται με το φαγητό», δήλωσε η Maryanne Murphy, κτηνιατρική διατροφολόγος στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί.

«Φάρμακα - φαινόμενο»

Τα διαβητικά κατοικίδια συνήθως χρειάζονται ενέσεις ινσουλίνης δύο φορές την ημέρα, κάθε μέρα. Είναι ένα ακριβό και επίπονο θεραπευτικό σχήμα, και πολλά ζώα θανατώνονται μέσα σε ένα χρόνο από τη διάγνωση, είπε ο Gilor. «Ο διαβήτης είναι τεχνικά πλήρως θεραπεύσιμος», είπε αλλά «κάνουμε τόσο κακή δουλειά στη θεραπεία του».

Τα φάρμακα GLP-1 μιμούνται μια ορμόνη που ονομάζεται πεπτίδιο-1 όμοιο με τη γλυκαγόνη (GLP-1), η οποία διεγείρει την παραγωγή ινσουλίνης, επιβραδύνει την πέψη και προκαλεί αίσθημα κορεσμού. Μικρές μελέτες υποδεικνύουν ότι τα φάρμακα ίσως έχουν παρόμοια οφέλη σε ανθρώπους και ζώα.

Επιστήμονες έχουν βρει, για παράδειγμα, ότι ορισμένα ανθρώπινα φάρμακα GLP-1 μπορούν επίσης να μειώσουν την όρεξη, να βελτιώσουν τη ρύθμιση της γλυκόζης και να οδηγήσουν σε απώλεια βάρους σε γάτες και σκύλους. «Πραγματικά βλέπω ξεκάθαρα οφέλη», είπε ο Thomas Lutz, κτηνιατρικός φυσιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. «Αυτό που λείπει είναι οι μεγαλύτερες κλινικές μελέτες» προσέθεσε.