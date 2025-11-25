Ιστορική απόφαση στην Ινδονησία: Απαγορεύτηκε η κατανάλωση κρέατος γάτας και σκύλου στην Τζακάρτα

Με μια απόφαση που χαρακτηρίζεται ιστορική για τα δικαιώματα των ζώων αλλά και τη δημόσια υγεία, η Τζακάρτα προχώρησε επίσημα στην απαγόρευση του εμπορίου και της κατανάλωσης κρέατος σκύλων και γάτων. Η νέα ρύθμιση, που αποτελεί πάγιο αίτημα φιλοζωικών οργανώσεων και επιστημόνων, στοχεύει στην προστασία των πολιτών από τον κίνδυνο της λύσσας και βάζει τέλος σε μια αμφιλεγόμενη πρακτική που για χρόνια προκαλούσε αντιδράσεις.

Ειδικότερα, ο κυβερνήτης της ινδονησιακής πρωτεύουσας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η πόλη απαγορεύει επίσημα το εμπόριο και την κατανάλωση κρέατος σκύλων και γάτων, μετά την εφαρμογή νέας σχετικής ρύθμισης.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara, ο κυβερνήτης Πραμόνο Ανούνγκ δήλωσε ότι ο Κανονισμός της Τζακάρτα υπ’ αριθμ. 36 του 2025, ο οποίος απαγορεύει το εμπόριο κρέατος από ζώα που μπορούν να μεταφέρουν λύσσα, τέθηκε σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου.

Ζώα που ενδέχεται να φέρουν τον ιό της λύσσας, όπως σκύλοι, γάτες, πίθηκοι, νυχτερίδες, μοσχογαλές και παρόμοια είδη, δεν επιτρέπεται πλέον να πωλούνται για κατανάλωση, είτε ως ζωντανά ζώα, είτε ως σφαγμένα, είτε ως ωμά ή επεξεργασμένα προϊόντα. Επίσης, απαγορεύεται να θανατώνονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τι θα γίνεται εάν παραβιάζεται ο κανονισμός

Όσοι παραβιάζουν την απαγόρευση θα λαμβάνουν αρχικά γραπτή προειδοποίηση και τα ζώα ή τα σφάγια που διαθέτουν προς πώληση θα κατάσχονται για έλεγχο. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, θα επιβάλλεται κλείσιμο της επιχείρησης και ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

«Όταν συναντήθηκα με τους φιλόζωους (τον προηγούμενο μήνα), τους υποσχέθηκα ότι θα θεσπίσω έναν κανονισμό του κυβερνήτη», δήλωσε ο Ανούνγκ, αποδίδοντας τα εύσημα στους ακτιβιστές για την έμπνευση της πολιτικής και αναγνωρίζοντας τις εκκλήσεις τους για απαγόρευση της κατανάλωσης κρέατος σκύλων και γάτων στην Τζακάρτα.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η νέα απαγόρευση θα συμβάλει στην προστασία και τη βελτίωση της υγείας των κατοίκων της πόλης και θα μειώσει τα περιστατικά λύσσας.