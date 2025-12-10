Πώς να μάθεις στη γάτα σου τι επιτρέπεται και τι όχι

Η έννοια της «τιμωρίας» στις γάτες συχνά παρερμηνεύεται, επειδή οι γάτες δεν μαθαίνουν όπως οι σκύλοι ή οι άνθρωποι. Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν μπορούν να συνδέσουν μια προηγούμενη πράξη με μια τιμωρία που έρχεται αργότερα. Αντιθέτως, μια άσχημη αντίδραση από τον άνθρωπο μπορεί να οδηγήσει σε φόβο, άγχος και ρήξη εμπιστοσύνης, κάνοντας την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη.

