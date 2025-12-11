Πώς να καλλιεργήσεις το δικό σου αβοκάντο στο σπίτι – Πρακτικός οδηγός για όσους δεν έχουν κήπο

Πολλοί, βλέποντας τον μεγάλο καφέ σπόρο που μένει όταν καθαρίζουμε ένα αβοκάντο, έχουμε σκεφτεί αν θα μπορούσαμε να του δώσουμε… δεύτερη ζωή φυτεύοντάς τον. Τα ευχάριστα νέα είναι πως η διαδικασία είναι εφικτή. Τα λιγότερο ευχάριστα; Χρειάζεται αρκετή υπομονή — ειδικά αν ο στόχος σου είναι κάποια στιγμή να δεις καρπούς από το δικό σου φυτό. Ακόμη κι έτσι, αποτελεί ένα διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό εγχείρημα, ιδανικό είτε ζεις σε σπίτι με αυλή είτε σε διαμέρισμα με μικρό μπαλκόνι.

Δες βήμα-βήμα πώς θα φυτέψεις τον σπόρο, πώς θα τον κάνεις να βγάλει ρίζες και πώς θα φροντίσεις το φυτό ώστε να μεγαλώσει σωστά.