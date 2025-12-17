Πώς να καθαρίσεις τις ξύλινες πόρτες και να τους χαρίσεις ξανά τη λάμψη τους

Στη γενική καθαριότητα του σπιτιού, οι πόρτες συχνά μένουν στο περιθώριο, παρότι αποτελούν βασικό στοιχείο κάθε χώρου. Η φροντίδα τους, ωστόσο, δεν απαιτεί κόπο ούτε ειδικά προϊόντα – αρκεί να γνωρίζεις τα σωστά βήματα για να τις καθαρίσεις χωρίς να ταλαιπωρήσεις το ξύλο.

Δες ποιο είναι το σπιτικό κόλπο που επαναφέρει τη φυσική λάμψη στις ξύλινες πόρτες.