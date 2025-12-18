Tα άγνωστα φυτά που αλλάζουν τους χειμερινούς κήπους

Ο χειμώνας ταυτίζεται συνήθως με άδειους κήπους, γυμνά κλαδιά και μια φύση σε παύση. Κι όμως, υπάρχουν φυτά που δεν υποκύπτουν στο κρύο του Δεκεμβρίου και συνεχίζουν να ανθίζουν, ανατρέποντας την εικόνα της χειμερινής αδράνειας.Με απροσδόκητες ανθοφορίες και λεπτά αρώματα, αυτά τα φυτά μεταμορφώνουν κήπους και μπαλκόνια σε ζωντανούς χώρους ακόμη και στις πιο κρύες μέρες του χρόνου, προσφέροντας μια διαφορετική αίσθηση εποχικής ομορφιάς.

Δες ποια είναι αυτά τα φυτά και πώς μπορείς να τα εντάξεις στον κήπο σου.