5 επικίνδυνα λάθη με το χριστουγεννιάτικο δέντρο που μπορεί να κάνεις χωρίς να το καταλαβαίνεις

Αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο ζεστασιάς, χαράς και αισιοδοξίας. Ο στολισμός του σκορπά ενθουσιασμό σε μικρούς και μεγάλους, ενώ τα φωτάκια χαρίζουν φως και χρώμα σε κάθε χώρο. Είτε πρόκειται για φυσικό είτε για τεχνητό δέντρο, παραμένει το επίκεντρο των γιορτών, γύρω από το οποίο οι οικογένειες μοιράζονται στιγμές και δημιουργούν αναμνήσεις. Πίσω από τη γιορτινή εικόνα, όμως, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα κρύβουν σημαντικούς κινδύνους πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όταν δεν τηρούνται βασικοί κανόνες πυρασφάλειας.



Δες ποια συνηθισμένα λάθη μπορεί να βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σου και πώς να τα αποφύγεις φέτος τα Χριστούγεννα.