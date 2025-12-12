LIFE Σας είναι χρήσιμα

Γιατί δεν πρέπει να στεγνώνεις τα ποτήρια ανάποδα – Ο κρυμμένος κίνδυνος στην κουζίνα

Όλοι το έχουμε κάνει κάποια στιγμή: πλένουμε ποτήρια, δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο στεγνωτήριο και τα ακουμπάμε ανάποδα.

Το να αφήνεις τα ποτήρια αναποδογυρισμένα πάνω σε μια πετσέτα μπορεί να μετατρέψει την επιφάνεια σε εστία μικροβίων. Η πρακτική αυτή δεν εξασφαλίζει υγιεινό στέγνωμα, όσο συνηθισμένη κι αν είναι. Όταν ποτήρια ή πιάτα παραμένουν ανάποδα σε υγρή ή ακάθαρτη επιφάνεια, ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά στο εσωτερικό τους. Η υγρασία παγιδεύεται, δημιουργώντας ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων —ακόμη και επικίνδυνων, όπως σαλμονέλα, E. coli ή καμπυλοβακτηρίδιο. Ο κίνδυνος μάλιστα πολλαπλασιάζεται όταν η πετσέτα δεν είναι καθαρή.

Δες τον σωστό τρόπο στεγνώματος και πώς θα αποφύγεις τη συγκέντρωση μικροβίων στην κουζίνα σου.

