Φυτικές ίνες: Ένας από τους πιο πολύτιμους συμμάχους για την υγεία σου

Οι φυτικές ίνες, ένας τύπος υδατάνθρακα με ουσιαστική δράση στον οργανισμό, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καλή λειτουργία του σώματος. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι φυτικές ίνες λειτουργούν σαν «τροφή» για το μικροβίωμα του εντέρου, βοηθώντας το να διατηρεί μια υγιή και ισορροπημένη χλωρίδα. Όπως εξηγoύν, ένα σωστά ρυθμισμένο μικροβίωμα προστατεύει τον οργανισμό από επιβλαβή βακτήρια και εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό να συμβιώνει με μικροοργανισμούς — σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα να επωφελείται από αυτούς.

Δες ποιες τροφές είναι οι καλύτερες πηγές φυτικών ινών και πώς να τις εντάξεις εύκολα στην καθημερινότητά σου.