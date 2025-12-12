Με προσοχή τους φυσικούς χυμούς στα παιδιά - Τι δείχνουν νέες έρευνες

Μια εκτενής συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στις 16 Ιανουαρίου στο JAMA Pediatrics συγκέντρωσε δεδομένα από 42 μελέτες με παιδιά και ενήλικες, διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο ο φυσικός χυμός από φρέσκα φρούτα σχετίζεται με το σωματικό βάρος. Στόχος ήταν να αποσαφηνιστεί εάν οι θερμίδες από τον χυμό επηρεάζουν διαφορετικά τον οργανισμό σε σχέση με τα ολόκληρα φρούτα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η καθημερινή κατανάλωση περίπου 220 γραμμαρίων φυσικού χυμού συνδέεται με μικρή αύξηση του βάρους στα παιδιά. Επιπλέον, κάθε επιπλέον μερίδα φαίνεται να ανεβάζει τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) κατά 0,03 μονάδες — μια διαφορά μικρή αλλά αξιοσημείωτη σε βάθος χρόνου, ειδικά όταν οι ποσότητες είναι σταθερά υψηλές.

Δες τι προτείνουν οι ειδικοί και πώς μπορείς να κάνεις πιο υγιεινές επιλογές για το παιδί σου.