Μαγνήσιο: Το «θαυματουργό» μέταλλο για τον οργανισμό και σε ποιες τροφές το βρίσκουμε

Το μαγνήσιο έχει καθοριστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία των μυών, των νεύρων, της καρδιάς και των οστών. Παράλληλα, συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας, τη σύνθεση πρωτεϊνών και τον μεταβολισμό των υδατανθράκων και των λιπών. Η έλλειψη μαγνησίου μπορεί να προκαλέσει κόπωση, μυϊκές κράμπες, πονοκεφάλους, αϋπνία, άγχος και διαταραχές στη διάθεση. Αντίθετα, η τακτική και επαρκής πρόσληψη του μετάλλου προάγει την ευεξία, τη ζωτικότητα και τη συνολική ισορροπία του οργανισμού.

Δες ποιοι τύποι μαγνησίου είναι οι πιο αποτελεσματικοί και σε ποιες τροφές θα τους βρεις.