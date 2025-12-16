Η μεγαλορεξία αυξάνεται: Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι γονείς

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ένα λιγότερο γνωστό πρόβλημα εμφανίζει αυξητική τάση, ιδιαίτερα στα αγόρια: η μυϊκή δυσμορφία, ή αλλιώς μεγαλορεξία (bigorexia). «Η μεγαλορεξία είναι ψυχολογική κατάσταση και μορφή διαταραχής σωματικής δυσμορφίας, κατά την οποία το άτομο έχει παραμορφωμένη αντίληψη για το σώμα του, εστιάζοντας υπερβολικά στο μέγεθος των μυών και την εμφάνιση», εξηγεί η Kara Becker, εξειδικευμένη θεραπεύτρια διατροφικών διαταραχών στο Newport Healthcare.

Δες πώς αναγνωρίζεται η μεγαλορεξία και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να την προλάβουν.