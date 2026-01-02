Ο «θάνατος» του σαλονιού: Η έλλειψη χώρου στα σύγχρονα σπίτια και οι επιπτώσεις στη ζωή και την ψυχική υγεία

Έρευνες των τελευταίων ετών καταγράφουν μια σαφή τάση στην αγορά κατοικίας, με ολοένα και περισσότερα ενοικιαζόμενα σπίτια να στερούνται κοινόχρηστο χώρο όπως το σαλόνι. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στις αγγλοσαξονικές χώρες και κορυφώνεται σε μεγάλες πόλεις, όπου η πίεση για αξιοποίηση κάθε τετραγωνικού μέτρου είναι μεγαλύτερη.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν μπορεί κανείς να ζήσει άνετα σε ένα σπίτι χωρίς καθιστικό, σε αυτό που κοινωνιολόγοι περιγράφουν πλέον ως «θάνατο του σαλονιού». Αν και ο όρος ακούγεται δραματικός, τα δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται για μια πραγματική αλλαγή στον τρόπο κατοίκησης.

Δες πώς αυτή η αλλαγή στον χώρο του σπιτιού επηρεάζει τις σχέσεις, την απομόνωση και την ψυχική σου υγεία.