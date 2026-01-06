Τι λέει για τον χαρακτήρα μας η υπογραμμισμένη υπογραφή

Όταν κάποιος επιμένει να τονίζει το όνομά του ή να το «στολίζει» έντονα, στέλνει συνήθως ένα σαφές μήνυμα: «Θέλω να με προσέξετε». Άλλοτε αυτό πηγάζει από αυτοπεποίθηση και ανάγκη επιβεβαίωσης της ισχύος του, κι άλλοτε από τον φόβο μήπως χαθεί στο πλήθος και περάσει απαρατήρητος.



Η αίθουσα συνεδριάσεων έχει σχεδόν αδειάσει. Μερικοί μόνο μένουν πίσω, κλείνοντας βιαστικά τα λάπτοπ. Πάνω στο τραπέζι βρίσκεται η λίστα των συμμετεχόντων, ακόμη ζεστή από τις υπογραφές. Ένα όνομα ξεχωρίζει αμέσως: γραμμένο καθαρά, με μια μακριά, σταθερή γραμμή από κάτω – σχεδόν σαν προσωπικό σήμα κατατεθέν. Δίπλα του, μια άλλη υπογραφή πρόχειρη, άτακτη, χωρίς καμία διάθεση εντυπωσιασμού, απλώς για να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία.



Το βλέμμα επιστρέφει ασυναίσθητα ξανά και ξανά στο υπογραμμισμένο όνομα. Και τότε γίνεται σαφές ότι αυτή η γραμμή δεν είναι μια απλή συνήθεια ή ιδιοτροπία. Είναι μήνυμα. Ίσως μια υπενθύμιση προς τον ίδιο τον υπογράφοντα. Ίσως μια σιωπηλή δήλωση προς τους άλλους. Και κάπου εκεί γεννιέται το ερώτημα: πόσα μπορεί τελικά να αποκαλύψει μια τόσο μικρή, αλλά τόσο συνειδητή κίνηση για την προσωπικότητα ενός ανθρώπου;

