Η κηπουρική στο σπίτι μειώνει την κατάθλιψη σε καρκινοπαθείς

Η ψυχολογική επιβάρυνση όσων νοσούν με καρκίνο συχνά περνά σε δεύτερο πλάνο, παρότι επηρεάζει άμεσα την πορεία της θεραπείας. Η κατάθλιψη, το άγχος και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής δεν είναι απλώς «συμπτώματα», αλλά παράγοντες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση στη θεραπεία και την τελική έκβαση. Το αυξημένο στρες μπορεί να εντείνει την αίσθηση του πόνου, ενώ η επίμονη δυσφορία επηρεάζει την κοινωνική ζωή και την καθημερινή λειτουργία. Για τον λόγο αυτό, παρεμβάσεις που στοχεύουν ταυτόχρονα στο σώμα και στο συναίσθημα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Τα τελευταία χρόνια, οι γιατροί στρέφονται όλο και περισσότερο σε μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Η επαφή με τη φύση και η ενασχόληση με την κηπουρική έχουν δείξει ότι μειώνουν το στρες και βελτιώνουν τη διάθεση. Ωστόσο, για έναν αποδυναμωμένο οργανισμό με ανίσχυρο ανοσοποιητικό η παραδοσιακή κηπουρική δεν ενδείκνυται, καθώς προϋποθέτει σωματική αντοχή, παραμονή σε εξωτερικό χώρο με ενίοτε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Ο ρόλος της υδροπονικής

Κάπου εδώ εισέρχεται η υδροπονική καλλιέργεια σε εσωτερικό χώρο. Πρόκειται για έναν τρόπο καλλιέργειας φυτών χωρίς χώμα, σε μικρό και ελεγχόμενο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι σωματικές απαιτήσεις και οι εξωτερικοί κίνδυνοι, ενώ η διαδικασία μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινότητα. Η ιδέα είναι να μεταφερθούν τα οφέλη της φύσης μέσα στο σπίτι, χωρίς τα πρακτικά εμπόδια.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η πιλοτική μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Frontiers in Public Health επικεντρώθηκε στο αν μια τέτοια απλή παρέμβαση είναι εφικτή και ψυχολογικά ωφέλιμη. Οι συμμετέχοντες ανέλαβαν να φροντίζουν μικρά φυτά σε πάγκο κουζίνας, με ελάχιστες οδηγίες και αυτοματοποιημένο φωτισμό. Το στοιχείο της ρουτίνας και της φροντίδας ενός ζωντανού οργανισμού φάνηκε να παίζει καθοριστικό ρόλο, ακόμη και σε άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην κηπουρική.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Όπως αναφέρεται στο PsyPost, ήταν σαφής η βελτίωση στη γενική ψυχική ευεξία των συμμετεχόντων, καθώς και η μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Συγκεκριμένα καλύτερη συναισθηματική κατάσταση και μεγαλύτερη κοινωνική διάδραση. Οι θετικές αυτές αλλαγές αυτές εμφανίστηκαν σχετικά γρήγορα, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση ότι η παρέμβαση είχε άμεσο αντίκτυπο. Αν και δεν πρόκειται για απόδειξη αιτιότητας, τα ευρήματα θεωρούνται κλινικά ουσιαστικά.

Πέρα από την ψυχική διάσταση, παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες μεταβολές και σε καθημερινές συνήθειες: η όρεξη βελτιώθηκε και η κατανάλωση λαχανικών αυξήθηκε, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς που συχνά δυσκολεύονται να τραφούν σωστά. Η διαδικασία της καλλιέργειας φαίνεται ότι ενισχύει το αίσθημα αυτοφροντίδας και παρακινεί σε πιο υγιεινές επιλογές, χωρίς να επιβάλλεται ως ιατρική οδηγία. Το βασικό μήνυμα είναι ότι ακόμη και μικρές, προσιτές παρεμβάσεις μπορούν να προσφέρουν αίσθηση ελέγχου, χαράς και σύνδεσης με τη ζωή σε μια απαιτητική θεραπευτική περίοδο.