Ο εμβολιασμός με εμβόλιο mRNA για την COVID-19 μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία

Μια νέα γαλλική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA Open καταγράφει μια εντυπωσιακή πραγματικότητα: άνθρωποι 18-59 ετών που έκαναν mRNA εμβόλιο είχαν πολύ μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν από οποιαδήποτε ασθένεια τα επόμενα χρόνια σε σχέση με τους ανεμβολίαστους. Η ανάλυση δείχνει ότι οι τελευταίοι εμφάνισαν σαφώς υψηλότερη θνησιμότητα, ανατρέποντας ισχυρισμούς περί δήθεν αυξημένου κινδύνου από τα εμβόλια. Το εύρημα υπογραμμίζει ότι ο εμβολιασμός παραμένει προστατευτικός σε βάθος χρόνου, ακόμη και για άτομα που θεωρούνταν χαμηλότερου κινδύνου.

Δεδομένα από 29 εκατομμύρια Γάλλους

Το εύρος των δεδομένων της μελέτης είναι πρωτοφανές, καθώς παρακολουθήθηκαν σχεδόν 29 εκατομμύρια κάτοικοι της Γαλλίας με καταγεγραμμένο ιστορικό υγείας και εμβολιασμού. Αυτή η πλήρης εικόνα επέτρεψε στους ερευνητές να συγκρίνουν με ακρίβεια τα αποτελέσματα μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, χωρίς να βασίζονται σε εκτιμήσεις ή αποσπασματικά στατιστικά.

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, η μελέτη δεν περιορίστηκε στον COVID-19, αλλά εξέτασε τη συνολική θνησιμότητα για σχεδόν τέσσερα χρόνια. Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι εμβολιασμένοι είχαν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από κάθε πιθανή αιτία, ακόμα και από γεγονότα που δεν σχετίζονται με την υγεία, όπως ατυχήματα. Αυτό το εύρημα δείχνει ότι διαφορές στη συμπεριφορά, στον τρόπο ζωής ή στην πρόσβαση στην υγεία ίσως παίζουν ρόλο, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολες τις απλουστευμένες θεωρίες περί κινδύνου των εμβολίων.

Οι διαφορές εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων

Οι ερευνητές εξέτασαν προσεκτικά πιθανές διαφορές ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς, ώστε να μη εξάγονται λανθασμένα συμπεράσματα. Ενδιαφέρον έχει ότι οι εμβολιασμένοι είχαν ελαφρώς περισσότερες καρδιαγγειακές και μεταβολικές παθήσεις, κάτι που κανονικά θα αύξανε τον κίνδυνο θανάτου. Το γεγονός ότι τελικά είχαν καλύτερα αποτελέσματα υποστηρίζει ότι ο εμβολιασμός δεν συνδέεται με επιβάρυνση της υγείας, αφού ακόμα και ομάδες με περισσότερα προβλήματα έζησαν περισσότερο.

Η κοινωνικοοικονομική εικόνα των συμμετεχόντων δείχνει ότι οι πιο φτωχές περιοχές είχαν κάπως χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη, όμως η διαφορά δεν ήταν τόσο μεγάλη ώστε να εξηγήσει το συνολικό αποτέλεσμα. Παρά την απουσία λεπτομερών στοιχείων για εισόδημα ή μόρφωση, η ομάδα έλαβε υπόψη τους διαθέσιμους παράγοντες και διαπίστωσε ότι το προβάδισμα των εμβολιασμένων παρέμεινε ισχυρό, ανεξάρτητα από τις συνθήκες διαβίωσης.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι στους πρώτες έξι μήνες μετά τον εμβολιασμό, η διαφορά στη θνησιμότητα ήταν ακόμη πιο έντονη, με τους εμβολιασμένους να εμφανίζουν σχεδόν ένα τρίτο χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι εκείνη η χρονική περίοδος, όπου η κυκλοφορία του ιού ήταν υψηλή, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο πόσο προστατευτικό αποδείχθηκε το εμβόλιο.

Παράγοντες –όπως η ενημέρωση, η πρόσβαση στην υγεία ή γενικότερες στάσεις απέναντι στην πρόληψη– επηρεάζουν τη συνολική εικόνα, αλλά σύμφωνα με τα ευρήματα, το συμπέρασμα είναι αδιαμφισβήτητο: οι ανεμβολίαστοι είχαν περισσότερο από 20% υψηλότερη πιθανότητα να πεθάνουν.