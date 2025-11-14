Η καλοκαιρία στοκάρει... τα εμβόλια στα ράφια των φαρμακείων - «Καμπανάκι» από τους ειδικούς

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι ειδικοί, καθώς τα αντιγριπικά εμβόλια φαίνεται να μένουν... στα ράφια των φαρμακείων, αφήνοντας απροστάτευτο τον πληθυσμό ενόψει της χειμερινής περιόδου, ειδικά τις ευπαθείς ομάδες.

«Έχουμε γεμίσει τα ψυγεία μας από τον Σεπτέμβρη που παραλαμβάνουμε τα αντιγριπικά εμβόλια», τόνισε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών, Κώστας Μανωλόπουλος, μιλώντας στο Action24.

Όπως επισήμανε, ο κόσμος επαναπαύεται χάρη στον καλό καιρό και δεν κάνει το εμβόλιο. «Είναι πολύ χαλαρός ο κόσμος, απλά ρωτάει αν έχουμε επάρκεια και λέει ότι θα περάσει... κάποια στιγμή», ανέφερε ο κ. Μανωλόπουλος.

Υπό κανονικές συνθήκες «ο εμβολιασμός ολοκληρώνεται στα τέλη Νοέμβρη». «Φέτος θα πάμε μέχρι τις γιορτές. Είναι καθαρά η ψυχολογία του κόσμου, δεν έρχεται να εμβολιαστεί αν δεν βάλει κρύο», είπε.

Τα «tips» για το εμβόλιο της γρίπης

Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών έδωσε μία σειρά από συμβουλές σχετικά με τον αντιγριπικό εμβολιασμό: