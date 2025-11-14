Η καλοκαιρία στοκάρει... τα εμβόλια στα ράφια των φαρμακείων - «Καμπανάκι» από τους ειδικούς
Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών απευθύνει έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν, ενώ δίνει και ορισμένες βασικές οδηγίες.
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι ειδικοί, καθώς τα αντιγριπικά εμβόλια φαίνεται να μένουν... στα ράφια των φαρμακείων, αφήνοντας απροστάτευτο τον πληθυσμό ενόψει της χειμερινής περιόδου, ειδικά τις ευπαθείς ομάδες.
«Έχουμε γεμίσει τα ψυγεία μας από τον Σεπτέμβρη που παραλαμβάνουμε τα αντιγριπικά εμβόλια», τόνισε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών, Κώστας Μανωλόπουλος, μιλώντας στο Action24.
Όπως επισήμανε, ο κόσμος επαναπαύεται χάρη στον καλό καιρό και δεν κάνει το εμβόλιο. «Είναι πολύ χαλαρός ο κόσμος, απλά ρωτάει αν έχουμε επάρκεια και λέει ότι θα περάσει... κάποια στιγμή», ανέφερε ο κ. Μανωλόπουλος.
Υπό κανονικές συνθήκες «ο εμβολιασμός ολοκληρώνεται στα τέλη Νοέμβρη». «Φέτος θα πάμε μέχρι τις γιορτές. Είναι καθαρά η ψυχολογία του κόσμου, δεν έρχεται να εμβολιαστεί αν δεν βάλει κρύο», είπε.
Τα «tips» για το εμβόλιο της γρίπης
Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών έδωσε μία σειρά από συμβουλές σχετικά με τον αντιγριπικό εμβολιασμό:
- Το εμβόλιο κατά της γρίπης είναι δωρεάν στο φαρμακείο και μπορούν να το κάνουν όλα τα άτομα άνω των 18 ετών, ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι.
- Τα εμβόλια επικαιροποιούνται κάθε χρόνο με βάση τα νέα στελέχη της γρίπης, αυτό ισχύει και για το φετινό εμβόλιο.
- Κάποιος που έχει γενικά συμπτώματα κρυολογήματος μπορεί να κάνει το εμβόλιο, εφόσον όμως δεν έχει εμπύρετο νόσημα.
- Καλό είναι να εμβολιαζόμαστε όσο νωρίτερα πριν το χειμώνα.
- Δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις του εμβολίου με φαγητά παρά τα όσα κυκλοφορούν.
- Το εμβόλιο της γρίπης μπορεί να γίνει την ίδια μέρα με το εμβόλιο για τον Covid.
- Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ατόμων που μετά το αντιγριπικό εμβόλιο εκδηλώνει μια δερματική αντίδραση, χωρίς άλλα συμπτώματα.
- Δεν αρρωσταίνουμε με συμπτώματα γρίπης επειδή κάνουμε το αντιγριπικό εμβόλιο.