«Καμπανάκι» για νέο επιθετικό στέλεχος γρίπης - «Το εμβόλιο το μόνο βασικό όπλο»

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ανησυχητικής αύξησης των κρουσμάτων των χειμερινών ιώσεων, δήλωσε ο Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Απαντώντας, ωστόσο, σε ερώτηση σχετικά με αναφορές για πρόωρη εμφάνιση κρουσμάτων γρίπης Α στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κ. Λουκίδης επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νέες διεθνείς ενδείξεις για πρόωρη κυκλοφορία του ιού.

Σύμφωνα με τους ελέγχους των βρετανικών εργαστηρίων, έχει αποκαλυφθεί νέο στέλεχος με πιο επιθετική κλινική εικόνα και «δείχνει να μην έχει την απόλυτη προστασία από το εμβόλιο».

Ο κ. Λουκίδης επανέλαβε ότι ο εμβολιασμός παραμένει «πολύ βασικό όπλο απέναντι στη σοβαρή νόσηση», υπενθυμίζοντας ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πάνω από δύο εκατομμύρια εμβολιασμοί.

Στις ομάδες που προτείνεται να εμβολιαστούν περιλαμβάνονται:

άτομα άνω των 60 ετών

άτομα με χρόνια νοσήματα

μικρά παιδιά

άτομα που φροντίζουν βρέφη ή ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα

επαγγελματίες υγείας

εκπαιδευτικοί και όσοι συγχρωτίζονται σε δομές εκπαίδευσης

Ο καθηγητής τόνισε ότι το εμβόλιο, σε συνδυασμό με το διαθέσιμο αντιιικό φάρμακο, προσφέρει «αρκετά μεγάλη θωράκιση απέναντι στη σοβαρή νόσηση».