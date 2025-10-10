Ποιο είναι το Πρόγραμμα Εμβολιασμών για τα παιδιά φέτος - Όλες οι αλλαγές

Παρεμβάσεις στα υπάρχοντα εμβόλια για παιδιά και εφήβους, εισάγει με νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2025-2026.

Για πρώτη φορά, εντάσσεται η πρόληψη του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) μέσω παθητικής ανοσοποίησης των νεογνών με μονοκλωνικό αντίσωμα (nirsevimab), που παρέχει προστασία για περίπου 5 μήνες. Το μέτρο αφορά σε όλα τα βρέφη, ιδιαίτερα όσα γεννιούνται πριν ή κατά τη διάρκεια του χειμώνα.



Το επικαιροποιημένο εμβόλιο COVID-19 συστήνεται πλέον για παιδιά και εφήβους, σύμφωνα με τα νεότερα σχήματα που καθορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ενώ το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου (PCV) προσαρμόζεται ώστε να καλύπτει περισσότερους ορότυπους, με ενίσχυση της χορήγησης των 13-δύναμων και 15-δύναμων εμβολίων, ενώ για συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου συστήνεται και ο εμβολιασμός με το 23-δύναμο (PPSV23).



Ειδικές οδηγίες προβλέπονται για παιδιά με χρόνια νοσήματα ή ανοσοκαταστολή, με εξατομικευμένα σχήματα και πρόσθετες δόσεις.

Παράλληλα, το εμβόλιο MMR (ιλαράς – ερυθράς – παρωτίτιδας) παραμένει σε δύο δόσεις, ενώ διευκρινίζεται ότι η πρώτη μπορεί να γίνει από τους 12 μήνες. Το εμβόλιο κατά του HPV συνεχίζει να χορηγείται δωρεάν σε κορίτσια και αγόρια 9–18 ετών, ενώ το τετραδύναμο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου (MenACWY) επεκτείνεται στους εφήβους 15–18 ετών.



Για τον αντιγριπικό εμβολιασμό των παιδιών, θα διατεθούν τρία είδη τριδύναμων εμβολίων (TIVe, TIVc, LAIV).



Οι γονείς καλούνται να κάνουν τα εξής: