Ξεκινά ο εμβολιασμός κατά της γρίπης: Σε ποιους συστήνεται - Η μεγάλη αλλαγή στα παιδιά

Με καθυστέρηση μιας ημέρας ξεκινά φέτος ο αντιγριπικός εμβολιασμός, καθώς παραδοσιακά κάθε χρόνο ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Κι αυτό διότι υπήρξε μία μικρή εμπλοκή με την τιμολόγηση των εμβολίων, που δεν επέτρεπε να αρχίσει ο εμβολιασμός νωρίτερα. Παράλληλα, αναμένεται και η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τα διαθέσιμα εμβόλια αλλά και τις πληθυσμιακές ομάδες για τις οποίες συστήνεται ο εμβολιασμός.



Σε ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς μέλη του, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ανέφερε πως στο νέο δελτίο τιμών εμπίπτουν και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης, τα οποία λόγω διαφορετικής σύνθεσης – τριδύναμα φέτος σε σχέση με τετραδύναμα πέρυσι λόγω αφαίρεσης ενός στελέχους που πλέον δεν ενδημεί μετά από σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας – έχουν λάβει νέο κωδικό ΕΟΦ. «Η δυνατότητα συνταγογράφησης αυτών των εμβολίων καθώς και η δυνατότητα καταχώρησης της διενέργειας τους στη σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ξεκινήσει μετά την έναρξη του νέου δελτίου τιμών», ενημέρωσε ο ΠΦΣ.



Η χώρα μας αναμένεται να προμηθευτεί για τη σεζόν 2025-2026 περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια αντιγριπικά εμβόλια. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερις εταιρείες και έξι αντιγριπικά εμβόλια. Τα δύο εξ αυτών είναι ανοσοενισχυμένα και συστήνεται η διενέργειά τους στους πολίτες άνω των 65 ετών, καθώς η δράση τους είναι ταχύτερη και αναπτύσσονται γρήγορα τίτλοι αντισωμάτων, δηλαδή προστασία απέναντι στους ιούς της γρίπης που μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι σε ηλικιωμένους και ανθρώπους με ευάλωτο ανοσοποιητικό.

Η φετινή καινοτομία

Για πρώτη φορά αναμένεται να κυκλοφορήσει ρινικό εμβόλιο, μια τεχνολογία εντελώς διαφορετική σε σχέση με τις συνηθισμένες. Το νέο εμβόλιο απευθύνεται σε παιδιά και είναι ιδιαίτερα «φιλικό» στη χρήση, αφού πρόκειται για χορήγηση σπρέι στα δύο ρουθούνια κι έτσι οι μικροί μας φίλοι θα αποφύγουν τη βελόνα. Όπως προκύπτει από πληροφορίες, η παρασκευάστρια εταιρεία θα προμηθεύσει τη χώρα μας με περίπου 50.000 νέα ρινικά εμβόλια.

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν κατά της γρίπης

Κάθε χρόνο, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού συστήνει τον αντιγριπικό εμβολιασμό σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Πρόκειται για όλα τα άτομα ηλικίας 60 ετών και πάνω, καθώς και παιδιά (6 μηνών και άνω) και ενήλικες με χρόνια νοσήματα ή επιβαρυντικούς παράγοντες υγείας (πχ καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, νευρολογικά νοσήματα, νεφροπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη, ανοσοκατεσταλμένους, κ.ά).



Επίσης, τα αντιγριπικά εμβόλια είναι απαραίτητα σε όλες τις έγκυες, άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, επαγγελματίες υγείας, άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά κάτω των 6 μηνών ή άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κλειστούς πληθυσμούς όπως οι νεοσύλλεκτοι, τα άτομα σε καταστήματα κράτησης ή τα άτομα σε μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων.



Ο αντιγριπικός εμβολιασμός θα πρέπει να ολοκληρώνεται τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες πριν την έναρξη του ετήσιου επιδημικού κύματος της γρίπης στην Ελλάδα, δηλαδή στα μέσα και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

