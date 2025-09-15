ΗΠΑ: 1 στους 6 γονείς διστάζουν να κάνουν εμβόλιο στα παιδιά τους

Προβληματισμό προκαλεί μια νέα δημοσκόπηση αναφορικά με τον εμβολιασμό στις ΗΠΑ, καθώς φαίνεται ότι πλέον ένας στους 6 γονείς καθυστερεί ή ακόμη και παραλείπει να εμβολιάσει τα παιδιά του.

Οι Αμερικανοί γονείς που επιλέγουν να παραλείψουν ή να καθυστερήσουν τα εμβόλια των παιδιών τους είναι πιο πιθανό να κάνουν κατ’ οίκον εκπαίδευση, να είναι λευκοί και ιδιαίτερα θρησκευόμενοι, να ταυτίζονται με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα ή να είναι κάτω των 35 ετών, σύμφωνα με την ευρείας κλίμακας δημοσκόπηση της Washington Post και του KFF που ρίχνει νέο φως στους παράγοντες που τροφοδοτούν τη διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό.

Η έρευνα - η πιο λεπτομερής που έχει γίνει πρόσφατα για τις πρακτικές και τις απόψεις των Αμερικανών γονέων σχετικά με τον παιδικό εμβολιασμό - δείχνει ότι 1 στους 6 γονείς έχει παραλείψει ή καθυστερήσει κάποιο εμβόλιο για τα παιδιά του, εξαιρουμένων εκείνων κατά του κορωνοϊού ή της γρίπης. Το 9% έχει παραλείψει το εμβόλιο της πολιομυελίτιδας ή της ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR), γεγονός που, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί δημόσιας υγείας, εγκυμονεί τον κίνδυνο εκτεταμένων ξεσπασμάτων δυνητικά θανατηφόρων ασθενειών που έχουν περιοριστεί χάρη στον μαζικό εμβολιασμό.

Η έρευνα καταγράφει ότι οι ανησυχίες γύρω από τα ίδια τα εμβόλια τροφοδοτούν αυτές τις αποφάσεις. Οι γονείς που απορρίπτουν τις συστάσεις ανησυχούν κυρίως για τις παρενέργειες και τους κινδύνους των εμβολίων, και όχι για δυσκολίες στην πρόσβαση. Συνολικά, περίπου οι μισοί γονείς δηλώνουν ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στις κρατικές υγειονομικές αρχές για την ασφάλεια των εμβολίων, εύρημα που συμβαδίζει με άλλες έρευνες.

1 στους 6 γονείς έχει παραλείψει ή καθυστερήσει εμβόλιο

Στην ερώτηση αν εξαιρώντας τα εμβόλια κατά του covid-19 και της γρίπης, οι γονείς έχουν παραλείψει ή καθυστερήσει ποτέ κάποιο συνιστώμενο παιδικό εμβόλιο για οποιοδήποτε από τα παιδιά τους, ή τα έχουν πάντα εμβολιάσει πλήρως με τα συνιστώμενα εμβόλια όπως το MMR και το πολιομυελίτιδας, οι απαντήσεις ήταν οι εξής:

Πολλές μεγάλες δημοσκοπήσεις έχουν δείξει μείωση της εμπιστοσύνης στα παιδικά εμβόλια μετά την πανδημία του κορωνοϊού, κυρίως μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως Ρεπουμπλικάνοι. Η Washington Post και το KFF, ένας οργανισμός έρευνας και ενημέρωσης σε θέματα υγείας, πήραν συνεντεύξεις από 2.716 γονείς το περασμένο καλοκαίρι, καταγράφοντας με λεπτομέρεια τους λόγους για τους οποίους ορισμένοι αποφεύγουν τον παιδικό εμβολιασμό. Παράλληλα, η έρευνα δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών γονέων εξακολουθεί να υποστηρίζει τον εμβολιασμό.

«Έχουμε ακόμη ισχυρή υποστήριξη των εμβολίων από τους γονείς στη χώρα μας», δήλωσε η Λιζ Χάμελ, αντιπρόεδρος του KFF και διευθύντρια ερευνών κοινής γνώμης. «Αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμη είναι αν οι μικρές ρωγμές που βλέπουμε στην εμπιστοσύνη, κυρίως μεταξύ νεότερων γονέων, θα μεταφραστούν τελικά σε αποφάσεις για τον εμβολιασμό».

Σε σύγκριση με τα υποχρεωτικά εμβόλια για τη φοίτηση στα σχολεία, οι γονείς είναι λιγότερο πρόθυμοι να εμβολιάσουν τα παιδιά τους κατά του κορωνοϊού ή της γρίπης, τα οποία μειώνουν τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου, αλλά προσφέρουν περιορισμένη προστασία έναντι μόλυνσης και μετάδοσης.

Περίπου οι μισοί γονείς (52%) δεν εμβολίασαν τα παιδιά τους κατά της γρίπης τον τελευταίο χρόνο, έναντι 41% που το έκαναν, σύμφωνα με την έρευνα. Τα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) δείχνουν ότι η πλειοψηφία των παιδιών λάμβανε το εμβόλιο της γρίπης κάθε χρόνο από το 2010, αλλά η κάλυψη άρχισε να μειώνεται μετά το 2019. Μόλις το 13% των επιλέξιμων παιδιών έλαβε το περσινό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές εκτιμήσεις.

Ανησυχία λόγω του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Η αναγκαιότητα του εμβολιασμού είναι μεγαλύτερη για εμβόλια που είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην πρόληψη λοιμώξεων από ιδιαίτερα μεταδοτικά παθογόνα, όπως η ιλαρά. Για την επίτευξη ανοσίας αγέλης απέναντι στην ιλαρά απαιτείται εμβολιαστική κάλυψη άνω του 95%.

Το CDC αναφέρει ότι το 92,5% των παιδιών του νηπιαγωγείου έλαβε το εμβόλιο MMR την περασμένη σχολική χρονιά. Ωστόσο, τα ποσοστά είναι χαμηλότερα σε ορισμένες περιοχές της χώρας, όπως στη Δυτική Τέξας, όπου σημειώθηκε η χειρότερη επιδημία ιλαράς των τελευταίων 30 ετών. Ο αριθμός των γονέων που επικαλούνται θρησκευτικές ή άλλες εξαιρέσεις από την υποχρέωση εμβολιασμού αυξάνεται σταδιακά.

Πολλοί ειδικοί στη δημόσια υγεία εκφράζουν ανησυχία ότι τα ποσοστά εμβολιασμού θα μπορούσαν να μειωθούν περαιτέρω μετά τον διορισμό του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τζούνιορ, γνωστού υποστηρικτή κατά των εμβολίων, ως κορυφαίου υγειονομικού αξιωματούχου της χώρας στη θέση του υπουργού Υγείας;. Στη θητεία του έχει ήδη λάβει μέτρα για την επανεξέταση και αναθεώρηση των πρακτικών εμβολιασμού και έχει εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια των εμβολίων, ανησυχίες που ιατρικοί φορείς και το CDC απορρίπτουν εδώ και χρόνια ως αβάσιμες.

Παιδίατροι, το CDC και οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα συνιστώμενα εμβόλια έχουν αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσματικά μέσα από εκτεταμένες έρευνες και συνεχή παρακολούθηση. «Η καθυστέρηση ή η διάσπαση των δόσεων αφήνει το παιδί σας απροστάτευτο την περίοδο που έχει μεγαλύτερη ανάγκη από εμβολιαστική προστασία», αναφέρει το CDC στην ιστοσελίδα του.

Ποιοι παραλείπουν ή καθυστερούν εμβολιασμούς

Παρότι προηγούμενες έρευνες και δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των Αμερικανών επιλέγει να εμβολιάζει τα παιδιά της, η δημοσκόπηση Post-KFF προσφέρει πιο λεπτομερή εικόνα για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αυτών που το κάνουν και αυτών που δεν το κάνουν.

Η παράλειψη ή καθυστέρηση εμβολίων είναι πιο συχνή μεταξύ γονέων που κάνουν κατ’ οίκον εκπαίδευση, είναι Ρεπουμπλικάνοι, είναι νέοι, ή είναι λευκοί και ιδιαίτερα θρησκευόμενοι.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι Δημοκρατικοί και οι γονείς ασιατικής καταγωγής είναι από τους λιγότερο πιθανό να παραλείψουν ή να καθυστερήσουν οποιοδήποτε παιδικό εμβόλιο, εκτός από αυτά κατά του κορωνοϊού ή της γρίπης, με ποσοστά 8% και 5% αντίστοιχα.

Οι γονείς που κάνουν κατ’ οίκον εκπαίδευση (46%) και οι λευκοί γονείς που αυτοπροσδιορίζονται ως πολύ θρησκευόμενοι (36%) είναι οι πιο πιθανό να παραλείψουν ή να καθυστερήσουν εμβολιασμούς. Περισσότεροι από 1 στους 5 γονείς και των δύο ομάδων έχουν παραλείψει ή καθυστερήσει τα εμβόλια MMR ή πολιομυελίτιδας.



Γιατί οι γονείς είναι διστακτικοί

Πολλοί γονείς στην έρευνα βρίσκονται σε μια ουδέτερη θέση όσον αφορά τα εμβόλια, επιλέγοντας να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, ενώ εκφράζουν κάποιο σκεπτικισμό απέναντι στα εμβόλια στο σύνολό τους. Ενώ περίπου οι μισοί γονείς θεωρούν τους εαυτούς τους υπέρμαχους των εμβολίων (48%) και μόνο το 6% δηλώνουν κατά των εμβολίων, το 45% δηλώνει ότι βρίσκεται «κάπου στη μέση». Και οι γονείς που βρίσκονται στη μέση είναι πιο πιθανό από τους γονείς που τάσσονται υπέρ των εμβολίων να εκφράσουν δισταγμό ως προς τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης εμπιστοσύνης στην ασφάλεια των τακτικών εμβολίων, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν αρκετές εξετάσεις και ότι το CDC συνιστά πάρα πολλά εμβόλια.

Η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε τις απόψεις των Αμερικανών για τους εμβολιασμούς γενικότερα, με δημοσκοπήσεις της Gallup να διαπιστώνουν ότι το 69% των Αμερικανών θεωρούσε σημαντικούς τους παιδικούς εμβολιασμούς το 2024, από 84% το 2019.