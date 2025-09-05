Ο Κένεντι παραδέχεται τώρα ότι τα εμβόλια «έσωσαν αρκετές ζωές» - Η σκληρή ακρόαση στο Κογκρέσο

Τις αποφάσεις του και τον τρόπο που διευθύνει τις υπηρεσίες υγείας των ΗΠΑ υπερασπίστηκε ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, κατά τη διάρκεια μίας τρίωρης ακρόασής του στη Γερουσία την Πέμπτη (4/9).

Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, ότι «είπε ψέματα» και περιόρισε την πρόσβαση των Αμερικανών πολιτών στα εμβόλια, ενώ ακόμα και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές εξέφρασαν ανησυχίες.

Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε μόλις μία εβδομάδα μετά την απόλυση της επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, Σούζαν Μονάρεζ, εξαιτίας διαφωνιών για την πολιτική του σχετικά με τα εμβόλια.

Ο υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε αμφιλεγόμενους χειρισμούς για το θέμα των εμβολίων, πυροδοτώντας κύμα αντιδράσεων αλλά και παραιτήσεις, όπως οι αμφιλεγόμενοι χειρισμοί του οποίου στο θέμα των εμβολίων προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων και παραιτήσεων, όπως του Έλληνα ομογενή Δημήτρη Δασκαλάκη, υψηλόβαθμο στέλεχος του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Από τότε που ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) τον Φεβρουάριο, ο Κένεντι έχει εισαγάγει σειρά αλλαγών που έχουν προκαλέσει ανησυχία στους ειδικούς της δημόσιας υγείας.

Τον Ιούνιο, ο Κένεντι απέλυσε όλα τα μέλη μιας ανεξάρτητης επιτροπής για τα εμβόλια που παρέχει συστάσεις για τους εμβολιασμούς, αντικαθιστώντας τα με πρόσωπα που περιλαμβάνουν επικριτές των εμβολίων.

Φωτό: Reuters

Γιατί απέλυσε την επικεφαλής του CDC

Αίσθηση προκάλεσε η υπόθεση της Σούζαν Μονάρεζ, μικροβιολόγου και υπαλλήλου δημόσιας υγείας, η οποία ορίστηκε διευθύντρια του CDC τον Ιούλιο του 2025, όμως αποπέμφθηκε από τον Κένεντι στις 27 Αυγούστου. Όπως ανέφερε δημόσια η ίδια, ο λόγος ήταν ότι αρνήθηκε να εφαρμόσει οδηγίες που θεωρήθηκαν «μη επιστημονικές» και να απολύσει ανώτερα στελέχη του CDC.

Φωτό: Reuters

Κατά την ακρόαση στη Γερουσία, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν τον πίεσε να απαντήσει για την υπόθεση αυτή και ο ίδιος είπε ότι ζήτησε από τη Μονάρεζ να παραιτηθεί αφού τη ρώτησε αν ήταν «αξιόπιστο» άτομο και εκείνη απάντησε «όχι».

«Δεν είμαι κατά των εμβολίων»

Η αλλαγή της συμβουλευτικής επιτροπής για τα εμβόλια ήταν μόνο μία από τις αρκετές πολιτικές αποφάσεις του Κένεντι που έφεραν συγκρούσεις με τους νομοθέτες. Όταν η γερουσιαστής Μάγκι Χάσαν τον κατηγόρησε ότι περιορίζει την πρόσβαση σε εμβόλια, ο Κένεντι απάντησε: «Απλώς επινοείς πράγματα». Η Χάσαν σημείωσε: «Μερικές φορές, όταν προχωράς σε κατηγορία, είναι σαν ομολογία, κύριε Κένεντι».

Φωτό: Reuters

Οι γερουσιαστές αμφισβήτησαν επίσης τον Κένεντι για τη στάση του απέναντι στο εμβόλιο κατά του Covid-19, με τον γερουσιαστή Μαρκ Γουόρνερ να τον ρωτά πόσες ζωές έχουν σωθεί από τα εμβόλια. Ο Κένεντι παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε ακριβώς, επικαλούμενος «χάος δεδομένων» υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, αλλά αργότερα ανέφερε ότι τα εμβόλια έσωσαν «αρκετές» ζωές.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι «δεν είναι κατά των εμβολίων» και ότι «τα εμβόλια παίζουν κρίσιμο ρόλο στην υγειονομική περίθαλψη».

Σημειώνεται ότι η ακρόαση Κένεντι ακολούθησε την απόλυση 600 υπαλλήλων του CDC, εκτός από τη Μονάρεζ.