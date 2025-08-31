Χάος στο CDC: Παραιτήσεις-βόμβα, συγκρούσεις και ο κίνδυνος να «σβηστούν» τα εμβόλια από το χάρτη

Πρώην διευθυντές του αμερικανικού CDC, του κορυφαίου οργανισμού δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για «καταστροφή» της πολιτικής υγείας υπό την κυβέρνηση Τραμπ, με επίκεντρο το ζήτημα των εμβολιασμών.



Η απομάκρυνση της νέας διευθύντριας Σούζαν Μονάρεζ –που δεν πρόλαβε να συμπληρώσει ούτε μήνα στη θέση– πυροδότησε καταιγιστικές εξελίξεις: ο Δημήτρης Δασκαλάκης, επικεφαλής πολιτικής εμβολιασμών του CDC, υπέβαλε την παραίτησή του μαζί με σειρά ανώτερων στελεχών.

Dr. Demetre Daskalakis Fears RFK Jr May Change the Hepatitis B Vaccine Recommendation for Newborns



“I predict that what they're going to do is try to change the birth dose of hepatitis B vaccine so that kids don't get it when they're born … We have one bite at that apple.” pic.twitter.com/PI7u9qTAyF — Chief Nerd (@TheChiefNerd) August 31, 2025

«Το τείχος προστασίας ανάμεσα στην επιστήμη και την ιδεολογία κατέρρευσε πλήρως», δήλωσε στο ABC News ο Δασκαλάκης, προειδοποιώντας ότι η κυβέρνηση κινείται προς κατάργηση εμβολιασμών, ξεκινώντας από το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β για τα νεογέννητα.

Στα άκρα η σύγκρουση

Η ανοιχτή σύγκρουση του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ –γνωστού για την αντιεμβολιαστική του στάση– με το CDC έχει φτάσει στα άκρα. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της Μονάρεζ, η ίδια αρνήθηκε να εγκρίνει «αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες ντιρεκτίβες».



Στη θέση της ο Λευκός Οίκος φέρεται έτοιμος να τοποθετήσει τον Τζιμ Ο’Νιλ, στενό συνεργάτη του Κένεντι και πρώην επενδυτή τεχνολογίας, χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο.



«Η δημόσια υγεία δέχεται επίθεση», δήλωσε στο CNN ο Τομ Φρίντεν, πρώην επικεφαλής του CDC επί Ομπάμα, υπογραμμίζοντας πως «ποτέ άλλοτε δεν έχει απολυθεί διευθυντής του οργανισμού».



Με το κύρος των CDC να τσαλακώνεται και την επιστημονική κοινότητα σε αναβρασμό, η ανησυχία στις ΗΠΑ για το μέλλον των εμβολιασμών μεγαλώνει επικίνδυνα.