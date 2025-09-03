Κρίσιμη αλλαγή πολιτικής στη Φλόριντα: Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολισμούς, ακόμη και στα παιδιά

Τέλος σε όλες τις υποχρεωτικές εμβολιαστικές διατάξεις σχεδιάζει να βάλει η Φλόριντα, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρεωτικής εμβολιαστικής κάλυψης για τα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία,, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο γενικός χειρουργός του κράτους, Joseph Ladapo, παρομοιάζοντας τις διατάξεις αυτές με «δουλεία».

«Όλες αυτές οι υποχρεώσεις είναι λάθος και αποπνέουν περιφρόνηση και δουλεία», δήλωσε ο Ladapo σε συνέντευξη Τύπου στην Τάμπα. «Ποιος είμαι εγώ ως κυβερνήτης ή οποιοσδήποτε άλλος, ή ποιος είμαι εγώ ως άνθρωπος που στέκεται εδώ τώρα για να σας πω τι να κάνετε με το σώμα σας;»

Ο Ladapo έκανε την ανακοίνωση με την υποστήριξη του κυβερνήτη της Φλόριντα Ron DeSantis, ενός Ρεπουμπλικάνου που έκανε την αντίθεση στις υποχρεώσεις και τις προφυλάξεις για τον COVID-19 κεντρικό δόγμα της πρώτης θητείας του.

Τι ισχύει στις Πολιτείες των ΗΠΑ

Όλες οι πολιτείες των ΗΠΑ έχουν απαιτήσεις εμβολιασμού για τη φοίτηση σε δημόσια σχολεία, με εξαιρέσεις που διαφέρουν ανά πολιτεία.

Τα ποσοστά εμβολιασμού για διάφορες ασθένειες, όπως η ιλαρά, η διφθερίτιδα και η πολιομυελίτιδα, μειώθηκαν μεταξύ των παιδιών νηπιαγωγείου στις ΗΠΑ κατά το σχολικό έτος 2024-25 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ δημοσίευσαν τα νέα στοιχεία τον Ιούλιο, εν μέσω μιας αυξανόμενης επιδημίας ιλαράς, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα εκείνο το μήνα να φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που η ασθένεια κηρύχθηκε εξαλειφθείσα στις ΗΠΑ το 2000.

Η δρ. Susan Kressly, πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, υπερασπίστηκε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στα σχολελια, επισημαίνοντας τους κινδύνους που ενέχει η στενή επαφή στα σχολεία.

«Όταν όλοι σε ένα σχολείο είναι εμβολιασμένοι, είναι πιο δύσκολο να εξαπλωθούν οι ασθένειες και πιο εύκολο για όλους να συνεχίσουν να διασκεδάζουν και να μαθαίνουν. Όταν τα παιδιά αρρωσταίνουν και χάνουν το σχολείο, οι γονείς χάνουν επίσης τη δουλειά τους, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τις οικογένειες, αλλά και την τοπική οικονομία», δήλωσε η Kressly.

«Ανησυχούμε ότι η σημερινή ανακοίνωση του κυβερνήτη DeSantis θα θέσει τα παιδιά των δημόσιων σχολείων της Φλόριντα σε μεγαλύτερο κίνδυνο να αρρωστήσουν και θα έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την κοινότητά τους».

Στα βήματα του υπουργού Υγείας

Ο υπουργός Υγείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Robert F. Kennedy Jr., αμφισβητεί εδώ και καιρό την ασφάλεια των εμβολίων και προωθεί την άποψη ότι τα εμβόλια συμβάλλουν στην αύξηση των ποσοστών αυτισμού, σε αντίθεση με τα επιστημονικά στοιχεία.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του νωρίτερα φέτος, ο Kennedy έχει λάβει μέτρα για την αναδιαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής για τα εμβόλια, παραγκωνίζοντας τους επιστημονικούς συμβούλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και αντικαθιστώντας τους με άτομα που μοιράζονται περισσότερο τις απόψεις του.