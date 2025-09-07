«Καμπανάκι» ΠΟΥ για την προστασία του αμερικανικού CDC μετά τις αποφάσεις Κένεντι

Καμπανάκι έκρουσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την Κυριακή ζητώντας να προστατευτεί η «αριστεία στη δημόσια υγεία» στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).



Η παρέμβαση του γ.γ. του ΠΟΥ

«Κανένας θεσμός δεν είναι τέλειος και απαιτούνται συνεχείς βελτιώσεις για να διασφαλιστεί ότι οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και στοιχεία εφαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο στις αναδυόμενες προκλήσεις, αλλά το έργο του CDC των ΗΠΑ είναι ανεκτίμητο και πρέπει να προστατευθεί», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, σε ανάρτησή του στο X.



.@WHO calls for protection of public health excellence in the US CDC pic.twitter.com/H6dz2iv2T6 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 7, 2025

Τα σχόλιά του έρχονται εν μέσω αλλαγών στην ηγεσία του CDC και ανησυχιών ότι οι αποφάσεις του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ Robert F. Kennedy Jr. θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των Αμερικανών.



Ο Ghebreyesus δεν συμμερίστηκε αυτές τις ανησυχίες ή τις εκκλήσεις ορισμένων για την παραίτηση του Kennedy. Αντίθετα, επεσήμανε πώς η φήμη του CDC ως «κέντρου αριστείας» έχει εμπνεύσει άλλες χώρες να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές του.



Ο Ghebreyesus δήλωσε ότι η μακροχρόνια σχέση του ΠΟΥ με το CDC έχει εξασφαλίσει ότι οι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο έχουν επωφεληθεί από την καλύτερη αμερικανική επιστήμη, «παρέχοντας ταυτόχρονα στις ΗΠΑ πρόσβαση σε παγκόσμια δεδομένα για την υγεία, προειδοποιήσεις, εμπειρία και καθοδήγηση από άλλες χώρες».