ΠΟΥ: Καταγγέλλει τις βιομηχανίες τροφίμων, καπνού και αλκοόλ για «μπλόκο» στις πολιτικές υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατηγόρησε τις εταιρείες καπνού, αλκοόλ και υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων για «έντονη άσκηση πίεσης» προκειμένου να εμποδίσουν τις χώρες να εφαρμόσουν πολιτικές για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών.

Σε δήλωση που εξέδωσε την Πέμπτη, ο ΠΟΥ ανέφερε ότι αυτές οι «ισχυρές βιομηχανίες» προσπαθούν τακτικά να «εμποδίσουν, να αποδυναμώσουν ή να καθυστερήσουν» τις αυξήσεις των φόρων, τους περιορισμούς στο μάρκετινγκ που στοχεύει τους νέους και άλλες «σωτήριες» μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας.

«Είναι απαράδεκτο τα εμπορικά συμφέροντα να επωφελούνται από την αύξηση των θανάτων και των ασθενειών», δήλωσε σε δήλωσή του ο Δρ Etienne Krug, διευθυντής του τμήματος καθοριστικών παραγόντων, προαγωγής και πρόληψης της υγείας του ΠΟΥ.

«Οι κυβερνήσεις πρέπει να θέτουν τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη και να διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία δεν εκτροχιάζονται από την πίεση των εταιρειών», πρόσθεσε ο Krug.

Σύμφωνα με το Euronews, η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν από μια συνάντηση υψηλού επιπέδου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα επικεντρωθεί σε χρόνιες ασθένειες όπως καρδιακές παθήσεις, διαβήτη, καρκίνο και άσθμα, μεταξύ άλλων.

Μια πρόσφατη ανάλυση έδειξε ότι, ενώ οι θάνατοι από χρόνιες ασθένειες έχουν μειωθεί σε όλο τον κόσμο, τα τελευταία χρόνια η πρόοδος έχει σταματήσει.

Ο ΠΟΥ έχει καλέσει στο παρελθόν τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις τιμές του καπνού, του αλκοόλ και των ζαχαρούχων ποτών κατά τουλάχιστον 50% τα επόμενα 10 χρόνια.

Η αύξηση των φόρων θα μπορούσε να αποτρέψει 50 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους κατά την επόμενη μισή δεκαετία και να αποφέρει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια (854,4 δισεκατομμύρια ευρώ) σε δημόσια χρηματοδότηση κατά την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Αντιδράσεις

Οι βιομηχανικές ομάδες έχουν επανειλημμένα απορρίψει τις εκκλήσεις των υγειονομικών αρχών για αύξηση των φόρων στα προϊόντα τους.

Η UNESDA Soft Drinks Europe, που εκπροσωπεί τους κατασκευαστές αναψυκτικών, αντέδρασε μετά την έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ για τους φόρους στα τρόφιμα νωρίτερα αυτό το μήνα. Η οργάνωση δήλωσε ότι οι φόροι δεν αρκούν για να βελτιώσουν τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη, καθώς τα ποσοστά παχυσαρκίας συνεχίζουν να αυξάνονται σε χώρες που έχουν εφαρμόσει φόρους στα ζαχαρούχα ποτά, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε τις συνολικές διατροφικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής και να αναλύσουμε τα πρότυπα κατανάλωσης τροφίμων στην Ευρώπη, αντί να στοχεύουμε σε μια συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων», δήλωσε ο Nicholas Hodac, γενικός διευθυντής της UNESDA, σε δήλωση νωρίτερα αυτό το μήνα.