ΗΠΑ: Ο ομογενής επικεφαλής εμβολιασμών παραιτείται και κατηγορεί τον Κένεντι Τζούνιορ - «Ανίκανος»

Σάλος έχει προκληθεί στις ΗΠΑ με την επιστολή παραίτησης που ανάρτησε στα social media ο Δημήτρης Δασκαλάκης, υψηλόβαθμο στέλεχος των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), ο οποίος αποχώρησε από τον οργανισμό μετά την απομάκρυνση της διευθύντριάς του, Σούζαν Μονάρεζ.

Η Μονάρεζ, που δεν πρόλαβε να συμπληρώσει ούτε μήνα στη θέση της επικεφαλής του CDC, «καρατομήθηκε» με επεισοδιακό τρόπο εν μέσω σφοδρής σύγκρουσης με τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστό για τις αντιεμβολιαστικές του θέσεις.

Ο Δασκαλάκης, πρώην διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Παθήσεων του CDC και ενεργό μέλος της LGBTQ κοινότητας, δημοσίευσε στο X την επιστολή παραίτησής του, στην οποία καταγγέλλει την πίεση που ασκεί η νέα αμερικανική κυβέρνηση για την κατάρτιση «πολιτικών και εγγράφων που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα».

Με τη φράση «Αρκετά πια», ο ομογενής επιστήμονας επιτίθεται στον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ κατηγορώντας τον ότι αγνοεί τη γνώμη των ειδικών, ενώ προειδοποιεί πως οι πρόσφατες αλλαγές πολιτικής θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Στην επιστολή του κάνει λόγο για «σκόπιμη υπονόμευση της εμπιστοσύνης στα εμβόλια χαμηλού κινδύνου» και υπογραμμίζει ότι δεν έχει ξανασυναντήσει «τέτοια έλλειψη διαφάνειας, ούτε τόσο άτεχνη χειραγώγηση δεδομένων για να επιτευχθεί ένας πολιτικός σκοπός».

My resignation letter from CDC.



Dear Dr. Houry,



I am writing to formally resign from my position as Director of the National Center for Immunization and Respiratory Diseases at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), effective August 28, 2025, close of business.… — DrDemetre (@dr_demetre) August 27, 2025

Οι λόγοι της παραίτησης

Ο ίδιος εξηγεί στην επιστολή του ότι δεν παραιτείται εξαιτίας της πρόσφατης ένοπλης επίθεσης στην έδρα του CDC στην Ατλάντα, αλλά λόγω της «δειλίας ενός ηγέτη που δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι τα ΔΙΚΑ ΤΟΥ λόγια και τα λόγια των ακολούθων του εδώ και δεκαετίες δημιούργησαν ένα περιβάλλον όπου μπορούν να συμβούν τέτοιες επιθέσεις». «Ο παππούς μου, από τον οποίο πήρα το όνομά μου, αντιστάθηκε στις φασιστικές δυνάμεις στην Ελλάδα και έχασε τη ζωή γι' αυτό. Παραιτούμαι για να τον κάνω υπερήφανο και να τιμήσω την κληρονομιά του», γράφει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, τονίζει ότι «δεν μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του σε ένα περιβάλλον που αντιμετωπίζει το CDC ως εργαλείο για τη δημιουργία πολιτικών και εγγράφων που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα και είναι σχεδιασμένα να βλάψουν αντί να βελτιώσουν τη δημόσια υγεία».

Ο κ. Δασκαλάκης αναφέρει ότι «η έλλειψη επικοινωνίας από το Αμερικανό Υπουργείο Υγείας και άλλες πολιτικές ηγεσίες του CDC, που καταλήγει σε αναρτήσεις στα social media που ανακοινώνουν απροειδοποίητα μεγάλες αλλαγές πολιτικής, δείχνει αδιαφορία για τα κανονικά κανάλια επικοινωνίας και την κοινή λογική». «Δεν είμαι σίγουρος ποιον ακούει ο Υπουργός, αλλά σίγουρα δεν ακούει εμάς. Μη εξακριβωμένοι και με συγκρουόμενα συμφέροντα εξωτερικοί οργανισμοί φαίνεται να είναι οι πηγές που χρησιμοποιεί το υπουργείο Υγείας, αντί για το επιστημονικά άρτιο προσωπικό του CDC και άλλες αξιόπιστες πηγές.»

«Καμπανάκι» για τους εμβολιασμούς

Αναφορικά με τις εξελίξεις στους εμβολιασμούς στις ΗΠΑ, ο κ. Δασκαλάκης προειδοποιεί ότι «οι πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα εμβολιασμού ενηλίκων και παιδιών θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των νεότερων Αμερικανών και των εγκύων» και προσθέτει ότι ο ίδιος «δεν είχε βιώσει ποτέ ξανά τόσο ριζική έλλειψη διαφάνειας, ούτε είχε δει τόσο άτεχνη χειραγώγηση δεδομένων για να επιτευχθεί ένας πολιτικός σκοπός αντί για το καλό του αμερικανικού λαού».

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχίες για τις αλλαγές που αφορούν στην ομάδα εργασίας για τα εμβόλια COVID, λέγοντας ότι έβαλαν «ανθρώπους με αμφιλεγόμενες προθέσεις και ακόμη πιο αμφιλεγόμενη επιστημονική κατάρτιση να προτείνουν πολιτικές εμβολίων σε έναν διευθυντή που παρεμποδίζεται και παραμερίζεται από έναν αυταρχικό ηγέτη».

Ο Δασκαλάκης δηλώνει ότι η «επιθυμία να μείνει ευχαριστημένη μια πολιτική βάση θα οδηγήσει στον θάνατο και την αναπηρία ευάλωτα παιδιά και ενήλικες». Αναφέρει, τέλος, ότι η ευγονική «κατέχει εξέχουσα θέση στη ρητορική» που προωθείται και η οποία αποτελεί παράγωγο «μιας κληρονομιάς που η σωστή ιατρική και επιστήμη πρέπει να συνεχίσουν να απορρίπτουν».

Ποιος είναι ο Δημήτρης Δασκαλάκης

Γιατρός, λοιμωξιολόγος, ερευνητής, ακτιβιστής και εμβληματική φιγούρα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ο Δημήτρης Δασκαλάκης είχε διοριστεί το 2022 από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν αναπληρωτής συντονιστής του Λευκού Οίκου και για τον χειρισμό της ευλογιάς των πιθήκων. Πριν από αυτήν την τιμητική θέση, ο ομογενής επιστήμονας με καταγωγή από την Ευρυτανία είχε συμβάλλει σημαντικά στον πόλεμο κατά του AIDS.

Όπως χαρακτηριστικά λένε συνάδελφοί του στη Νέα Υόρκη, το αποτύπωμά του στον αγώνα κατά του AIDS είναι βαθύ και ανεξίτηλο. Για την ακρίβεια, ο Δημήτρης Δασκαλάκης πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι το ποσοστό του AIDS στη Νέα Υόρκη τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί εντυπωσιακά. Εκείνος υιοθέτησε την περίφημη πλέον στρατηγική για την «ουδέτερη περίθαλψη». Το να είναι δηλαδή σχεδόν πανομοιότυπη η φροντίδα στη θεραπεία κάποιου οροθετικού ατόμου με την προληπτική θεραπεία κάποιου οροαρνητικού που θέλει να προστατευτεί. «Είναι κάπως παράλογο να υπάρχουν δύο πόρτες, μία για τους οροθετικούς και μία για τους οροαρνητικούς, όταν δουλεύουμε πάνω στο ίδιο πράγμα, τον HIV», έχει σχολιάσει χαρακτηριστικά. Σημαντική στιγμή στην καριέρα του είναι η δημιουργία του φαρμάκου PrEP.

Ο ομοφυλόφιλος γιατρός με την αντισυμβατική εμφάνιση και τα πολλά τατουάζ είναι γνωστός για την ακτιβιστική του δράση και έχει λειτουργήσει ως δημόσιος συνήγορος για άτομα που πάσχουν ή κινδυνεύουν από σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Δίνει συχνά συνεντεύξεις, διοργανώνει εράνους, ντύνεται με ντραγκ ρούχα για να χορηγήσει εμβόλια μηνιγγίτιδας και συμμετέχει σε κρατικές ανακοινώσεις για τη δημόσια υγεία σχετικά με τη σημασία της θεραπείας και της πρόληψης για την καταπολέμηση του στίγματος του HIV.