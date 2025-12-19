Η συμμετοχή σε αθλήματα με ρακέτες μειώνει την αίσθηση μοναξιά σε ηλικιωμένους

Η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τους ηλικιωμένους, με σοβαρές επιπτώσεις και στην υγεία. Η έλλειψη κοινωνικών δεσμών αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού και άνοιας, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που μειώνει περαιτέρω τη συμμετοχή σε δραστηριότητες και εντείνει το αίσθημα απομόνωσης. Καθώς οι παραδοσιακές λύσεις, όπως συζητήσεις ή ατομική συμβουλευτική, είναι απαιτητικές σε χρήματα και χρόνο, οι γιατροί αναζητούν πρακτικές εναλλακτικές.

Η αξία των κοινωνικών επαφών

Η ενσωμάτωση της άσκησης και της κοινωνικής επαφής είναι κρίσιμη. Η συμμετοχή σε αθλήματα που θεωρούνται γενικά εύκολα φαίνεται πιο αποτελεσματική στη μείωση της μοναξιάς από τα γενικά προγράμματα γυμναστικής. Το pickleball, το οποίο συνδυάζει στοιχεία τένις, μπάντμιντον και σκουός και μοιάζει με το padel, ξεχωρίζει, καθώς συνδυάζει ευκολία, χαμηλή σωματική καταπόνηση και δυνατότητα συνομιλίας μεταξύ των παικτών, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση.

Pickleball: ένα προσιτό και κοινωνικό άθλημα

Η σχετική μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Primary Care & Community Health εξέτασε το pickleball, την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αθλητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ που προσελκύει εκατομμύρια ηλικιωμένους. Η μελέτη αξιολόγησε 825 ενήλικες άνω των 50 ετών, χωρισμένους σε τρεις ομάδες: όσους δεν έχουν παίξει ποτέ, παίκτες που κάποτε το δοκίμασαν και σταμάτησαν και ενεργούς παίκτες. Χρησιμοποιήθηκαν έγκυρα εργαλεία μέτρησης μοναξιάς και κοινωνικών δεσμών, ενώ τα αποτελέσματα προσαρμόστηκαν για παράγοντες όπως ηλικία, φύλο, δείκτης μάζας σώματος και ιατρικό ιστορικό. Η τρέχουσα συμμετοχή στο pickleball συνδέθηκε με αισθητά χαμηλότερα επίπεδα μοναξιάς.

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, οι εν ενεργεία παίκτες ανέφεραν περισσότερες κοινωνικές επαφές μέσω της άσκησης, κατά μέσο όρο 6,7, σε σύγκριση με 3,8 για όσους δεν έπαιξαν ποτέ. Επιπλέον, οι σχέσεις αυτές συχνά επεκτείνονταν και εκτός του γηπέδου, υποδηλώνοντας ότι το pickleball ενισχύει τη διάρκεια και τη βαθύτερη σύνδεση των κοινωνικών δεσμών.

Η ομάδα όσων είχαν σταματήσει είχε τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς μεταξύ των συμμετεχόντων, πιθανώς λόγω διακοπής της δραστηριότητας. Αυτό δείχνει ότι η συνέπεια στη συμμετοχή είναι κρίσιμη για τη διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, η διατήρηση της συμμετοχής μεταξύ των ενεργών παικτών υπογραμμίζει την προσιτή και βιώσιμη φύση του αθλήματος για τους ηλικιωμένους.

Το μέλλον των ερευνών

Οι ερευνητές σκοπεύουν να προχωρήσουν στη διεξαγωγή πειραματικών και προοπτικών μελετών που θα εκτιμήσουν τον πλήρη αντίκτυπο του pickleball στην υγεία και ευημερία των ηλικιωμένων. Το βασικό μήνυμα είναι ότι το άθλημα προσφέρει μια προσιτή, κοινωνική και διασκεδαστική δραστηριότητα που μπορεί να μειώσει τη μοναξιά, να ενισχύσει τις διαπροσωπικές σχέσεις και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής.