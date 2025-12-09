Φάτε άφοβα βοδινό κρέας, αρκεί η υπόλοιπη διατροφή σας να είναι υγιεινή, λέει μελέτη

Το κόκκινο κρέας συνοδεύεται από «κακή φήμη», κυρίως σε ότι αφορά τη χοληστερίνη, αλλά μια έρευνα από το Penn State ανατρέπει αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Ωστόσο, οι επιστήμονες δοκίμασαν μικρές ποσότητες άπαχου, μη επεξεργασμένου βοδινού στο πλαίσιο ενός μεσογειακού προτύπου διατροφής και είδαν ότι δεν αυξάνονται οι συγκεντρώσεις της ουσίας TMAO, η οποία σχετίζεται με καρδιοπάθειες. Το εύρημα δεν ακυρώνει τη σύσταση για περιορισμό κόκκινου κρέατος, αλλά δείχνει ότι μικρές μερίδες μπορεί να μην επιβαρύνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Το TMAO είναι ένας βιοδείκτης που παράγεται από βακτήρια του εντέρου όταν καταναλώνουμε ζωικά προϊόντα. Υψηλές τιμές του έχουν συσχετιστεί με μεγαλύτερη πιθανότητα καρδιαγγειακής νόσου. Οι ερευνητές ήθελαν να δουν αν το άπαχο βοδινό αυξάνει το TMAO όταν περιλαμβάνεται μέσα σε μια κατά τα άλλα υγιεινή διατροφή. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ποιότητα της διατροφής παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την απλή παρουσία μικρής ποσότητας κόκκινου κρέατος.

Τι έδειξε το πείραμα με τις τέσσερις διαφορετικές δίαιτες

Οπως διαβάζουμε στο The Brighter Side of News, η έρευνα βασίστηκε σε αυστηρά ελεγχόμενο πείραμα. Τριάντα υγιείς ενήλικες ακολούθησαν τέσσερις διαφορετικούς διατροφικούς κύκλους, οι οποίοι σχεδιάστηκαν εξολοκλήρου από την επιστημονική ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές γνώριζαν ακριβώς τι έτρωγαν οι συμμετέχοντες και μπορούσαν να εκτιμήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αλλαγές στους δείκτες υγείας στις διαφορετικές διατροφικές συνθέσεις. Ένας κύκλος ακολούθησε το τυπικό αμερικανικό μοντέλο διατροφής, πλούσιο σε λιπαρά και με υψηλότερες ποσότητες επεξεργασμένου κρέατος. Οι άλλοι τρεις κύκλοι υιοθέτησαν μεσογειακή δομή, με περισσότερα φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο και δημητριακά ολικής άλεσης. Εκεί διέφεραν μόνο οι ποσότητες άπαχου βοδινού. Έτσι, η συγκριτική αξιολόγηση έδειξε ότι ο τύπος της συνολικής διατροφής ήταν πιο καθοριστικός από την ποσότητα του κρέατος.

Η σχέση του TMAO με το κόκκινο κρέας δεν είναι μονοδιάστατη

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν οι συμμετέχοντες ακολουθούσαν τη μεσογειακή διατροφή με μικρές ή μέτριες ποσότητες άπαχου βοδινού, τα επίπεδα TMAO ήταν χαμηλότερα σε σχέση με το τυπικό αμερικανικό διατροφικό μοντέλο. Μόνο η πολύ υψηλή πρόσληψη άπαχου κρέατος εξουδετέρωνε αυτό το πλεονέκτημα. Η έμφαση δεν πέφτει στο «μηδενικό κρέας», αλλά στο πώς αυτό εντάσσεται σε ένα γενικά ποιοτικό μοτίβο διατροφής.

Φάνηκε επίσης ότι η μεσογειακή διατροφή βελτίωσε τη μικροβιακή ποικιλία στο έντερο, ανεξάρτητα από την ποσότητα του άπαχου βοδινού. Αυτό έχει σημασία, καθώς η ποικιλότητα του μικροβιώματος συνδέεται με καλύτερη συνολική υγεία. Η βελτίωση ήταν σταθερή ακόμη και όταν οι μερίδες κόκκινου κρέατος ήταν σχετικά μεγαλύτερες, υποδεικνύοντας ότι τα φυτοχημικά, οι φυτικές ίνες και τα υγιεινά λιπαρά της μεσογειακής διατροφής ασκούν ισχυρή προστατευτική επίδραση.

Η μελέτη αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου ερευνητικού πλαισίου που εξετάζει πώς το κόκκινο κρέας επηρεάζει δείκτες υγείας. Προηγούμενα δεδομένα είναι αντιφατικά: περίπου οι μισές μελέτες δείχνουν αύξηση του TMAO από το κόκκινο κρέας, ενώ οι υπόλοιπες δεν βρίσκουν σαφείς επιδράσεις. Ο τρόπος πρόσληψής του –και όχι μόνο η ποσότητα– επισημαίνει η νέα εργασία ίσως εξηγεί κάποια από αυτές τις αντιφάσεις.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για το μέσο καταναλωτή

Συμπερασματικά, ας έχουμε υπόψη ότι μικρές, άπαχες μερίδες βοδινού, συνοδευόμενες από φυτικές ίνες, μπορούν να έχουν θέση στα γεύματα, χωρίς να αυξάνουν συγκεκριμένους καρδιαγγειακούς δείκτες.