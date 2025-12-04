Υγεία Διατροφή Γάλα

Γαλακτοκομικά και χρόνια φλεγμονή: Η σχέση είναι πιο σύνθετη απ’ όσο νομίζεις

Η φλεγμονή είναι κάτι φυσικό αλλά μπορεί να συμβάλλει σε προβλήματα υγείας.

Η φλεγμονή αποτελεί μια πολυδιάστατη φυσική αντίδραση του οργανισμού σε τραυματισμούς ή παθογόνα. Αν και είναι ένας απαραίτητος μηχανισμός άμυνας, όταν επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων υγείας. Οι ειδικοί γνωρίζουν ότι η διατροφή επηρεάζει σημαντικά τη φλεγμονώδη διαδικασία, αλλά ο ρόλος των γαλακτοκομικών προϊόντων παραμένει ένα από τα πιο συζητημένα και αμφιλεγόμενα θέματα.

Δες τι δείχνουν πραγματικά οι έρευνες για τη σχέση φλεγμονής και γαλακτοκομικών.

