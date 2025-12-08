Μαγνήσιο: Το πολύτιμο μέταλλο για τον οργανισμό — Ποιοι τύποι υπάρχουν και σε ποιες τροφές το βρίσκεις

Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των μυών, των νεύρων, της καρδιάς και των οστών. Παράλληλα, συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας, στη σύνθεση πρωτεϊνών και στον μεταβολισμό υδατανθράκων και λιπών. Η έλλειψή του μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα όπως κόπωση, μυϊκές κράμπες, πονοκεφάλους, δυσκολίες στον ύπνο, άγχος και μεταπτώσεις στη διάθεση. Η επαρκής πρόσληψη μαγνησίου σε καθημερινή βάση στηρίζει την ευεξία, τονώνει την ενεργητικότητα και βοηθά στη διατήρηση της συνολικής ισορροπίας του οργανισμού.

Δες ποιοι τύποι μαγνησίου υπάρχουν και ποιες τροφές είναι οι καλύτερες πηγές του.