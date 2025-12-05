Το κακάο θωρακίζει την καρδιά των ανδρών απέναντι στην καθιστική ζωή

Καθώς οι μέρες μικραίνουν και οι βραδιές γίνονται πιο σκοτεινές, ένα ζεστό φλιτζάνι κακάο δεν είναι μόνο παρηγορητικό αλλά ίσως και ωφέλιμο για την υγεία. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η κατανάλωση κακάο μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους άνδρες που είτε λόγω υποχρεώσεων είτε λόγω καιρού δεν βρίσκουν τον χρόνο να αθληθούν συστηματικά. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι φλαβανόλες του κακάο συμβάλλουν στην ενίσχυση της λειτουργίας των αρτηριών, μειώνοντας έτσι ένα μέρος του κινδύνου που επιφέρει η καθιστική καθημερινότητα. Αν και δεν υποκαθιστούν την άσκηση, φαίνεται ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως μια μικρή, αλλά ουσιαστική, «ασπίδα» για την καρδιά.

