Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Συνελήφθη οδηγός βαν που έσπασε προστατευτικό οδόφραγμα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης 11 Μαρτίου όταν ένας οδηγός βαν έπεσε με το όχημά του πάνω σε οδόφραγμα ασφαλείας που βρισκόταν τοποθετημένο στην είσοδο του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με αμερικανικά δίκτυα, στο σημείο έσπευσαν αμέσως άνδρες της ασφάλειας του κυβερνητικού κτιρίου και συνέλαβαν τον οδηγό. Το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι κλήθηκε να βοηθήσει την Μυστική Υπηρεσία το βαν πέρασε μέσα από το οδόφραγμα στη Λεωφόρο Κονέκτικατ και την Οδό Νόρθγουεστ.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ο οδηγός του βαν παραμένει υπό αστυνομική επιτήρηση μέχρι να ταυτοποιηθεί. Πάντως, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο τη στιγμή του περιστατικού.

Λόγω της σοβαρότητας του συμβάντος, οι δρόμοι γύρω από τον Λευκό Οίκο έκλεισαν με τους οδηγούς να κινούνται από παράπλευρες οδούς. Η αστυνομία μάλιστα εμπόδισε εργαζόμενους στο κυβερνητικό κτίριο να πλησιάσουν την περιοχή αφού έχουν ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν τα κίνητρα του συλληφθέντα.