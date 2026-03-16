Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς

Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, αλλά θα συνεχίσει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η δύναμή της και η δέσμευσή της να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά που αγαπά και την κάνει τόσο καλά, ενώ υποβάλλεται σε θεραπεία, τα λέει όλα γι' αυτήν», ανέφερε ο Τραμπ σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η Γουάιλς ήταν επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2024 και θεωρείται ως μια από τους σημαντικότερους πολιτικούς συμβούλους του, διατηρώντας τον Λευκό Οίκο πιο «πειθαρχημένο» σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικάνου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Η Σούζι Γουάιλς είναι μια καταπληκτική επικεφαλής του προσωπικού, ένας υπέροχος άνθρωπος και ένα από τα πιο δυνατά άτομα που γνωρίζω, αλλά, δυστυχώς, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο και αποφάσισε να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση ΑΜΕΣΑ, αντί να περιμένει. Έχει μια φανταστική ιατρική ομάδα και η πρόγνωση είναι εξαιρετική! Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα περνάει σχεδόν όλο το χρόνο της στο Λευκό Οίκο, κάτι που με κάνει, ως Πρόεδρο, πολύ χαρούμενο! Η δύναμή της και η δέσμευσή της να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά που αγαπά και στην οποία είναι τόσο καλή, ενώ υποβάλλεται σε θεραπεία, σας λέει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για εκείνη. Η Σούζι, ως μία από τις πιο στενές και σημαντικές συμβούλους μου, είναι σκληρή και βαθιά αφοσιωμένη στην υπηρεσία του αμερικανικού λαού. Σύντομα θα είναι καλύτερα από ποτέ! Η Μελάνια και εγώ είμαστε μαζί της με κάθε τρόπο και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη Σούζι στα πολλά μεγάλα και υπέροχα πράγματα που συμβαίνουν προς όφελος της χώρας μας!».