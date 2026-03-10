Πέθανε ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία του σκανδάλου Watergate - Ποιος ήταν ο Αλεξάντερ Μπάτερφιλντ

Μια αποκάλυψη που άλλαξε την πορεία ενός από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα στην ιστορία των ΗΠΑ έκανε τον Αλεξάντερ Μπάτερφιλντ (Alexander Butterfield) γνωστό σε όλο τον κόσμο.

Ο πρώην συνεργάτης του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος αποκάλυψε το μυστικό σύστημα ηχογραφήσεων στον Λευκό Οίκο και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο σκάνδαλο Watergate, πέθανε σε ηλικία 99 ετών, όπως μεταδίδει το CNN.

Το Watergate θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και οδήγησε το 1974 στην παραίτηση του προέδρου Νίξον.

Τον θάνατό του Μπάτερφιλντ επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Κιμ, καθώς και ο πρώην νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζον Ντιν.

Alexander Butterfield, the White House aide who disclosed Richard Nixon's secret audio taping system, providing the ‘smoking gun’ of the Watergate scandal that brought down the president, has died at age 99 https://t.co/TvzIHW74Ar — Reuters (@Reuters) March 10, 2026

Η αποκάλυψη που άλλαξε την έρευνα του Watergate



Η στιγμή που σημάδεψε τη ζωή του Αλεξάντερ Μπάτερφιλντ ήρθε τον Ιούλιο του 1973, όταν κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Watergate της Γερουσίας.

Μέχρι τότε, ελάχιστοι άνθρωποι στην Ουάσιγκτον γνώριζαν ότι στον Λευκό Οίκο υπήρχε ένα μυστικό σύστημα ηχογράφησης συνομιλιών. Ο Μπάτερφιλντ, ο οποίος υπηρετούσε ως αναπληρωτής βοηθός του προέδρου, αποκάλυψε ότι το σύστημα είχε εγκατασταθεί το 1971 σε συνεργασία με τη Μυστική Υπηρεσία.

Μικρόφωνα είχαν τοποθετηθεί στο Οβάλ Γραφείο, σε γραφεία συνεργατών και σε χώρους όπου ο Νίξον πραγματοποιούσε συσκέψεις.



Ο ίδιος ο Νίξον είχε ζητήσει την εγκατάσταση των συσκευών ώστε να υπάρχει ακριβής καταγραφή των συζητήσεων και να μπορεί να αντικρούει διαρροές ή ανακριβείς μαρτυρίες.

Η αποκάλυψη του Μπάτερφιλντ επιβεβαίωσε τις υποψίες των ερευνητών ότι ο πρόεδρος ενδεχομένως είχε καταγράψει συνομιλίες σχετικές με το σκάνδαλο.

Η μάχη για τις ηχογραφήσεις

Η αποκάλυψη προκάλεσε άμεσα πολιτικό «σεισμό». Η επιτροπή της Γερουσίας και ο ειδικός εισαγγελέας Άρτσιμπαλντ Κοξ απαίτησαν να παραδοθούν οι ηχογραφήσεις του Λευκού Οίκου.

Ο Νίξον αρχικά αρνήθηκε, με αποτέλεσμα μια πρωτοφανή συνταγματική κρίση. Η σύγκρουση κορυφώθηκε με τη λεγόμενη «Saturday Night Massacre», όταν ο πρόεδρος επιχείρησε να απομακρύνει τον εισαγγελέα που ζητούσε τις κασέτες.

Τελικά οι ηχογραφήσεις παραδόθηκαν.

Μεταξύ αυτών βρέθηκε και η περίφημη «smoking gun tape», η οποία αποδείκνυε ότι ο Νίξον είχε εμπλακεί στην προσπάθεια συγκάλυψης της διάρρηξης στα γραφεία των Δημοκρατικών.

Η αποκάλυψη αυτή οδήγησε στην ιστορική παραίτηση του Νίξον το 1974.

«Δεν ήθελα να γίνω γνωστός για αυτό»

Παρά τον καθοριστικό του ρόλο, ο Μπάτερφιλντ δήλωνε συχνά ότι δεν ένιωθε άνετα με τη φήμη που απέκτησε. Σε συνέντευξή του το 2012 είχε πει ότι δεν ήταν δική του επιλογή να αποκαλύψει την ύπαρξη των ηχογραφήσεων.

Όπως εξηγούσε, βρέθηκε σε ένα δύσκολο δίλημμα: από τη μία να σεβαστεί τον πρόεδρο και από την άλλη να απαντήσει ειλικρινά στις ερωτήσεις των ερευνητών.

Όταν του τέθηκε ευθέως το ερώτημα για το αν υπήρχε σύστημα ηχογράφησης, είπε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να απαντήσει.

Από την Πολεμική Αεροπορία στον Λευκό Οίκο

Ο Αλεξάντερ Μπάτερφιλντ εντάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ το 1948 και έφτασε μέχρι τον βαθμό του συνταγματάρχη. Υπηρέτησε στον πόλεμο του Βιετνάμ και τιμήθηκε με το παράσημο Distinguished Flying Cross.

Η είσοδός του στον Λευκό Οίκο έγινε χάρη στη γνωριμία του με τον προσωπάρχη του Νίξον, Χάλντεμαν.

Αρχικά εργάστηκε ως αναπληρωτής βοηθός του προέδρου και σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν από τους στενότερους συνεργάτες του.

Η καριέρα μετά το Watergate

Το 1972 ο Νίξον τον πρότεινε για τη θέση του διοικητή της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας (Federal Aviation Administration - FAA).

Ωστόσο, μετά τις αποκαλύψεις του Watergate και την παραίτηση του Νίξον, η παρουσία του στην Ουάσιγκτον έγινε ολοένα πιο δύσκολη.

Το 1975 αποχώρησε από τη θέση του, έπειτα από αίτημα του προέδρου Τζέραλντ Φορντ. Αργότερα εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα στον χώρο των αερομεταφορών και εγκαταστάθηκε στη Λα Χόγια της Καλιφόρνια.

Η ζωή μετά τον Λευκό Οίκο

Ο Αλεξάντερ Μπάτερφιλντ παντρεύτηκε το 1949 τη Σάρλοτ Μαγκουάιρ, η οποία πέθανε το 2019. Το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά.

Το 2016 ο δημοσιογράφος Μπομπ Γούντγουορντ δημοσίευσε το βιβλίο «The Last of the President's Men», βασισμένο σε δεκάδες ώρες συνεντεύξεων με τον Μπάτερφιλντ και σε αρχειακό υλικό που ο ίδιος είχε διατηρήσει.

Παρότι δεν κατηγορήθηκε ποτέ για συμμετοχή στο σκάνδαλο, το όνομά του έμεινε για πάντα συνδεδεμένο με μια από τις πιο καθοριστικές αποκαλύψεις στην πολιτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.