Πέθανε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής και στενός σύμμαχος του Τραμπ, Λίντσεϊ Γκράχαμ

Έφυγε αιφνίδια από τη ζωή ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, σε ηλικία 71 ετών, σημαντικό στέλεχος των Ρεμπουμπλικανών από τη Νότια Καρολίνα και στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ανακοίνωση έκανε ο διευθυντής επικοινωνίας του γραφείου του, με ανάρτηση στο X, αναφέροντας ότι ο Γκράχαμ άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του Σαββάτου (11/7), ύστερα από σύντομη και ξαφνική ασθένεια.

«Η οικογένεια του γερουσιαστή Γκράχαμ εκτιμά τις προσευχές αυτήν την ώρα και ζητεί σεβασμό στην ιδιωτικότητα κατά την εξαιρετικά δύσκολη αυτή περίοδο», πρόσθεσε το γραφείο του.

Ο ξαφνικός θάνατος του Γκράχαμ αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς στην Ουάσιγκτον και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ο ίδιος υπηρετούσε στη Γερουσία από το 2003, εκπροσωπώντας τη Νότια Καρολίνα, και ήταν υποψήφιος για επανεκλογή τον Νοέμβριο.

Δεν υπήρχαν γνωστές ανησυχίες για την υγεία του Γκράχαμ, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκε την Ουκρανία. Μόλις την περασμένη Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχαν μια «καλή συνάντηση», προσθέτοντας: «Είμαι ευγνώμων στον Λίντσεϊ που αναγνώρισε τους πολεμιστές μας».

Από την αντιπαλότητα στη φιλία με τον Τραμπ

Ο Γκράχαμ, απόστρατος συνταγματάρχης της εφεδρείας της Πολεμικής Αεροπορίας που ειδικευόταν ως στρατιωτικός νομικός, ήταν γνωστός ως «γεράκι» που υποστήριξε τον πόλεμο στο Ιράκ και ζητούσε επί μακρόν στρατιωτική δράση στο Ιράν. Αντιτάχθηκε στην πυρηνική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε ο Μπαράκ Ομπάμα ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ στην τρέχουσα σύγκρουση.

Ήταν υποψήφιος για την προεδρία το 2016 και εκείνη την εποχή ασκούσε δριμεία κριτική στον Τραμπ. Ο Γκράχαμ είχε καταδικάσει τον Τραμπ χαρακτηρίζοντάς τον «γάιδαρο», «φανατικό που εργαλειοποιεί τα φυλετικά ζητήματα» και «τον πιο ελαττωματικό υποψήφιο στην ιστορία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος», προειδοποιώντας χαρακτηριστικά στο Twitter: «Αν δώσουμε το χρίσμα στον Τραμπ, θα καταστραφούμε… και θα το αξίζουμε». Ο Τραμπ, με τη σειρά του, είχε απορρίψει τον Γκράχαμ ως «ηλίθιο» και «ρηχό».

Ωστόσο, μόλις ο Τραμπ έγινε κυρίαρχος, ο Γκράχαμ μετατράπηκε σε έναν πολύτιμο σύμμαχο που μπορούσε να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος μεταξύ του προέδρου και του Κογκρέσου. Το 2018, συσπείρωσε τις δυνάμεις του για την υπεράσπιση του δοκιμαζόμενου υποψηφίου του Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο, Μπρετ Κάβανο.

Ο Γκράχαμ κλονίστηκε μόνο όταν οι υποστηρικτές του Τραμπ πραγματοποίησαν εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την εκλογική του ήττα. Ο γερουσιαστής είχε δηλώσει τότε: «Ο Τραμπ κι εγώ κάναμε ένα τρομερό ταξίδι – μισώ που τελειώνει έτσι. Θεέ μου, το μισώ. Από τη δική μου οπτική γωνία, υπήρξε ένας πρόεδρος με σημαντικό έργο, αλλά σήμερα, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς. Το μόνο που μπορώ να πω είναι μην με υπολογίζετε. Φτάνει πια».

Η εξέγερσή του, ωστόσο, δεν κράτησε πολύ, καθώς αρνήθηκε να ψηφίσει υπέρ της καταδίκης του Τραμπ στην επακόλουθη δίκη παραπομπής. Ήταν και πάλι από τους πρώτους που στήριξαν τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024 και έπαιζε συχνά γκολφ μαζί του.

Τραμπ: «Ένας αληθνικός Αμερικανός πατριώτης»

Τον δικό του αποχαιρετισμό στον Λίντσεϊ Γκράχαμ απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους και γερουσιαστές που γνώρισα ποτέ, είναι νεκρός! Εργαζόταν πάντα ακούραστα και ήταν ένας αληθινός Αμερικανός πατριώτης. Ο Λίντσεϊ θα μας λείψει τρομερά!!! ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ. Τόσο λυπηρό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Πηγή: Truth Social

Οι «τρεις αμίγκος»

Ο θάνατος του Γκράχαμ σηματοδοτεί την απώλεια του τελευταίου από τους «τρεις αμίγκος», τους οποίους αποτελούσαν ο Γκράχαμ, ο Τζο Λίμπερμαν και ο Τζον Μακέιν—γερουσιαστές και στενοί φίλοι που είχαν διεκδικήσει ανεπιτυχώς την προεδρία. Ο Μακέιν απεβίωσε το 2018 και ο Λίμπερμαν το 2024.

Μεταξύ εκείνων που απέτισαν φόρο τιμής την Κυριακή ήταν ο Χένρι ΜακΜάστερ, κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας, ο οποίος ανέφερε σε δήλωσή του: «Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ είναι αναντικατάστατος. Ο πιο σκληρός μαχητής για τη Νότια Καρολίνα και την Αμερική – και ένας πιστός και σταθερός φίλος».

Αρκετοί ηγέτες στο Ισραήλ εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους. Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Σήμερα, το Ισραήλ έχασε έναν από τους μεγαλύτερους φίλους του. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ στάθηκε στο πλευρό του Ισραήλ όχι επειδή ήταν εύκολο, αλλά επειδή πίστευε ότι ήταν το σωστό. Η ακλόνητη υποστήριξη, το θάρρος και η ηθική του καθαρότητα του χάρισαν τον θαυμασμό εκατομμυρίων Ισραηλινών».

Ο Ναφτάλι Μπένετ, πρώην πρωθυπουργός, πρόσθεσε: «Η Αμερική έχασε έναν αφοσιωμένο πατριώτη και το Ισραήλ έναν από τους μεγαλύτερους φίλους του. Ο Λίντσεϊ στάθηκε στο πλευρό του Ισραήλ στις πιο σκοτεινές μας ώρες, με θάρρος».