Νεκρός ο Γάλλος DJ Kavinsky - Βρέθηκε στο σπίτι του στο Παρίσι

Θλίψη έχει προκαλέσει στη γαλλική και διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή η είδηση του θανάτου του DJ και παραγωγού Kavinsky, κατά κόσμον Vincent Belorgey, σε ηλικία 50 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε η Εισαγγελία του Παρισιού, ο Γάλλος καλλιτέχνης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι την Τρίτη. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο δεν εντόπισαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ο Kavinsky έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από το «Nightcall», το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 και συνυπέγραψε με τον Guy-Manuel de Homem-Christo, μέλος των Daft Punk.

Το τραγούδι γνώρισε παγκόσμια επιτυχία όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «Drive» του 2011, με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ, και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της synthwave και της ηλεκτρονικής μουσικής.

Ο Γάλλος καλλιτέχνης είχε επίσης εμφανιστεί στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, συμμετέχοντας στο μουσικό πρόγραμμα της διοργάνωσης, αναφέρει το France24.

Ο Kavinsky εμφανιζόταν συχνά σε συναυλίες και είχε κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ, το «OutRun» το 2013 και το «Reborn» το 2022.

Μάλιστα, είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Ντοβίλ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού μουσικού φεστιβάλ Gärten on the Beach.