Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ, ο σεΐχης Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, που μετέτρεψε τη χώρα σε περιφερειακή δύναμη, απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το Amiri Diwan, το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας. Δεν ανέφερε την αιτία θανάτου του.

بيان من الديوان الأميري: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم 27 محرم 1448 الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عامًا. https://t.co/tXWvru50tA — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) July 12, 2026

O σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ-Θάνι ηγήθηκε μιας από τις πιο σημαντικές περιόδους στην ιστορία της χώρας, οδηγώντας σε έναν ραγδαίο μετασχηματισμό του μικροσκοπικού ερημικού κράτους που αναμόρφωσε την οικονομία, το παγκόσμιο προφίλ και τις πολιτικές του φιλοδοξίες. Ως δυναμική, ανεξάρτητη προσωπικότητα, εξήγησε σε ομιλία του - για να σηματοδοτήσει την παραίτησή του το 2013 - ότι ήθελε μια νέα γενιά «με τις καινοτόμες ιδέες και την ενεργό ενέργειά της» να αναλάβει την εξουσία.

Ο Σεΐχης Χαμάντ ήταν ο αρχιτέκτονας της προσπάθειας του Κατάρ να αναπτύξει την υποδομή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), η οποία του επέτρεψε να διοχετεύσει τα τεράστια αποθέματά του στις παγκόσμιες αγορές, μετατρέποντας το κράτος σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στον κόσμο και θέτοντας τα θεμέλια για τον τεράστιο πλούτο του, σημειώνει το Reuters. Η συμμαχική αυτή χώρα των ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, και αποτελεί δύναμη στις παγκόσμιες επενδύσεις και σημαντικό παράγοντα στη διπλωματία στη Μέση Ανατολή και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο σεΐχης Χάμαντ κυβέρνησε το Κατάρ από το 1995 ως το 2013, προτού παραιτηθεί υπέρ του γιου του σεΐχη Ταμίμ, ο οποίος ηγείται τώρα της πλούσιας σε φυσικό αέριο χώρας του Κόλπου. Επίσης, ανύψωσε το παγκόσμιο προφίλ του Κατάρ μέσω της ανάπτυξης του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα (Al Jazeera), όπως έγινε και με την επιτυχημένη προσπάθεια της χώρας να φιλοξενήσει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το 2022.

