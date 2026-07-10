Διπλωματική πρωτοβουλία από το Κατάρ για αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Διπλωματική πρωτοβουλία ανέλαβε το Κατάρ με στόχο την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Καταριανή αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να συναντηθεί με υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον περιορισμό της κλιμάκωσης και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με διπλωμάτη που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της επίσκεψης.

Ο ίδιος διπλωμάτης ανέφερε ότι οι επαφές στην Τεχεράνη μεταξύ Καταριανών και Ιρανών αξιωματούχων συνεχίζονται, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «είναι σαφές πως και οι δύο πλευρές επιθυμούν να επιστρέψουν στο Μνημόνιο Κατανόησης».