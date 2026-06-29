Κούσνερ και Γουίτκοφ στη Ντόχα για συνάντηση με το Ιράν - Συνεχίζονται οι τεχνικές διαπραγματεύσεις

Συνάντηση σε υψηλό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Ντόχα αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου. Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση που θα γίνει στην πρωτεύουσα του Κατάρ, ενώ οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν στο περιθώριο με ορίζοντα μια οριστική συμφωνία για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σε σημερινή ανάρτησή του στα social media σήμερα Δευτέρα (29/6), ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως το Ιράν ζήτησε συνάντηση και ότι αυτή θα λάβει χώρα στην πρωτεύουσα του Κατάρ, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Δευτερόλεπτα αργότερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε στο δίκτυο Fox News ότι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

«Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα μεταβούν στην Ντόχα για υψηλού επιπέδου συναντήσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς συνεχίζουμε να συζητάμε το μνημόνιο κατανόησης. Στο περιθώριο αυτών των υψηλού επιπέδου συνομιλιών, θα είναι οι τεχνικές συνομιλίες», είπε.

«Η βία θα απαντηθεί με βία»

«Σε ό,τι μας αφορά, τηρούμε τις υποσχέσεις μας για την κατάπαυση πυρός. Η βία θα αντιμετωπιστεί με τη βία», τόνισε η Λέβιτ.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου συμφωνία 14 σημείων που αποσκοπεί στον τερματισμό μιας σύγκρουσης τεσσάρων μηνών, με βάση την οποία οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνούσε το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο.

Όμως τα πλήγματα που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές το Σαββατοκύριακο απείλησαν να εκτροχιάσουν την εύθραυστη συμφωνία.

«Υπήρξαν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με οδηγίες του προέδρου, απάντησαν και αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει, αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα δούμε να συμβαίνει. Ο πρόεδρος προφανώς θέλει να δει να επιτυγχάνεται ειρήνη», είπε η Λέβιτ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ