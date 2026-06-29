Axios: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις - Κρίσιμη συνάντηση στο Κατάρ την Τρίτη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τα εκατέρωθεν πλήγματα, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios, ενώ οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στη Ντόχα για να επιλύσουν τη διαφωνία τους γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η εκεχειρία, μόλις 11 ημέρες μετά την έναρξή της, δοκιμάζεται από νέα πλήγματα και από την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ μπορεί να ξαναρχίσουν τον πόλεμο και να «ολοκληρώσουν τη δουλειά».

Σύμφωνα με το Axios, η νέα ανάφλεξη προκλήθηκε από διαφορετικές ερμηνείες του μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου, κυρίως σε ό,τι αφορά τους όρους για τα Στενά του Ορμούζ.

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε κάθε κινητική δραστηριότητα», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, χρησιμοποιώντας τον στρατιωτικό όρο για πλήγματα και άλλες επιθέσεις.

«Κάνουμε πίσω προς το παρόν»

Δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές θα κάνουν πίσω «προς το παρόν» και ότι «τα πλοία μπορούν να κινούνται ελεύθερα», ενώ οι τεχνικές συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν συμφωνήσει, στο πλαίσιο του μνημονίου, ότι η Τεχεράνη θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Κατά τις διαπραγματεύσεις της περασμένης εβδομάδας στην Ελβετία, η αμερικανική αντιπροσωπεία, υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, συμφώνησε με το Ιράν στη δημιουργία «hotline» μεταξύ του αμερικανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης, για τον συντονισμό της κυκλοφορίας στα Στενά.

Μέχρι το Σάββατο, ωστόσο, η γραμμή αυτή δεν είχε τεθεί ακόμη σε λειτουργία.