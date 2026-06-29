Κόλαφος ο Τζον Κέρι κατά Τραμπ και Νετανιάχου: «Η απόφαση για τον πόλεμο πάρθηκε στο πόδι»

Βαριές αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες οδηγήθηκαν στη σύγκρουση με το Ιράν άφησε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι, μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τον Κέρι, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η παρουσίαση που έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μέσα στην αίθουσα επιχειρήσεων, όπου επιχείρησε να εξηγήσει τι θα κέρδιζε η Δύση από μια στρατιωτική κλιμάκωση και ποιες θα ήταν οι συνέπειες. Ο πρώην επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η εικόνα που παρουσίασε ο Νετανιάχου δεν έπεισε όλους τους παριστάμενους.

Αντιθέτως, όπως είπε, υπήρχαν μέλη του ίδιου του υπουργικού συμβουλίου του προέδρου που θεώρησαν την επιχειρηματολογία του υπερβολική, προβληματική και μη πειστική. Ο Κέρι ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ορισμένοι από αυτούς χαρακτήρισαν τις εκτιμήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού «ανοησίες» και μάλιστα το είπαν ανοιχτά στη διάρκεια της συζήτησης. Παρά τις ενστάσεις αυτές, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να αντέδρασε με μια φράση που αποδείχθηκε καθοριστική: «Μου ακούγεται καλό».

Τζον Κέρι: «Η απόφαση για τον πόλεμο πάρθηκε στο πόδι»

Κατά τον Τζον Κέρι, αυτή η απλή φράση ήταν το σημείο καμπής. Όπως υποστήριξε, δεν επρόκειτο για μια διαδικασία βαθιάς στρατηγικής αξιολόγησης, αλλά για μια απόφαση που ελήφθη με βάση μια παρουσίαση η οποία είχε ήδη προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή έβαλε τις Ηνωμένες Πολιτείες «σε πορεία προς τον πόλεμο». Με άλλα λόγια, ο Κέρι αποδίδει την απαρχή της στρατιωτικής κλιμάκωσης σε έναν συνδυασμό ισραηλινών εισηγήσεων, εσωτερικών διαφωνιών που παραμερίστηκαν και μιας προεδρικής απόφασης που, όπως λέει, ελήφθη με ανησυχητική ευκολία.



Οι δηλώσεις του αναμένεται να προκαλέσουν νέα πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσιγκτον, καθώς ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για το ποιος διαμόρφωσε πραγματικά την αμερικανική στάση απέναντι στο Ιράν, πόσο βάρος δόθηκε στις προειδοποιήσεις εντός της κυβέρνησης και αν η Ουάσιγκτον ακολούθησε τη δική της στρατηγική ή σύρθηκε από τις προτεραιότητες της ισραηλινής ηγεσίας.

Το πιο αιχμηρό σημείο της παρέμβασης Κέρι είναι ότι δεν περιορίζεται σε κριτική κατά του Νετανιάχου. Στρέφεται και ευθέως κατά του τρόπου λήψης αποφάσεων στον Λευκό Οίκο, παρουσιάζοντας μια εικόνα όπου οι αντιρρήσεις υπήρχαν, αλλά τελικά δεν μέτρησαν. Με αυτή την τοποθέτηση, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών βάζει στο επίκεντρο όχι μόνο την ίδια τη σύγκρουση με το Ιράν, αλλά και το κρίσιμο ερώτημα της πολιτικής ευθύνης: ποιος άκουσε ποιον, ποιος αγνόησε τις προειδοποιήσεις και ποιος τελικά άνοιξε τον δρόμο για έναν πόλεμο με απρόβλεπτες συνέπειες.