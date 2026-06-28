Γιατί «ξεφουσκώνει» ο χρυσός: Από το ιστορικό ρεκόρ των 5.600 δολαρίων, κάτω από τα 4.000 σε 5 μήνες

Η εντυπωσιακή βουτιά της τιμής του χρυσού κατά σχεδόν 29% από τα ιστορικά υψηλά του περασμένου Ιανουαρίου αποδεικνύει ότι το πολύτιμο μέταλλο, αν και αποτελεί διαχρονικό καταφύγιο, κρύβει σοβαρούς κινδύνους για όσους αναζητούν βραχυπρόθεσμα κέρδη. Η εκρηκτική άνοδος που ξεκίνησε το 2024 και οδήγησε το μέταλλο στα 5.594 δολάρια ανά ουγκιά, έκανε απότομη αναστροφή, υποχωρώνταςτις τελευταίες ημέρες κάτω από το ψυχολογικό όριο των 4.000 δολαρίων.

Οι αιτίες πίσω από το μεγάλο «ξεφούσκωμα»

Αν και ο χρυσός παραδοσιακά ευνοείται από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα –όπως είδαμε το 2024 με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το 2025 με τον εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ– αυτή τη φορά κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα λόγω συγκεκριμένων οικονομικών παραγόντων:

Το «γεράκι» των επιτοκίων: Η ενεργειακή κρίση συντηρεί τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.Αυτό αναγκάζει τη Fed και την ΕΚΤ (η οποία τον Ιούνιο αύξησε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%) να κρατήσουν ψηλά τα επιτόκια,κάνοντας τα ομόλογα και τους τίτλους σταθερού εισοδήματος πολύ πιο ελκυστικούς από τον χρυσό, που δεν αποδίδει μέρισμα.

Η ενεργειακή κρίση συντηρεί τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.Αυτό αναγκάζει τη Fed και την ΕΚΤ (η οποία τον Ιούνιο αύξησε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%) να κρατήσουν ψηλά τα επιτόκια,κάνοντας τα ομόλογα και τους τίτλους σταθερού εισοδήματος πολύ πιο ελκυστικούς από τον χρυσό, που δεν αποδίδει μέρισμα. Το ράλι της Τεχνητής Νοημοσύνης: Οι μετοχές της τεχνολογίας και των AI κολοσσών απορρόφησαν τεράστια ρευστότητα, οδηγώντας τους επενδυτές σε μαζικές ρευστοποιήσεις κερδών από τον χρυσό για να τοποθετηθούν στις αγορές.

Οι μετοχές της τεχνολογίας και των AI κολοσσών απορρόφησαν τεράστια ρευστότητα, οδηγώντας τους επενδυτές σε μαζικές ρευστοποιήσεις κερδών από τον χρυσό για να τοποθετηθούν στις αγορές. Η «αιμορραγία» των ETFs: Τα επενδυτικά ταμεία σε χρυσό (ETFs), που είχαν στηρίξει το ράλι της προηγούμενης διετίας, καταγράφουν πλέον καθημερινές, μαζικές εκροές κεφαλαίων.

Τι δείχνει η προϊστορία των «χρυσών» κύκλων

Η ιστορία επιβεβαιώνει ότι ο χρυσός κάνει συχνά μεγάλες «κοιλιές» που διαρκούν χρόνια:

Το σοκ του 1980: Μετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, η τιμή εκτινάχθηκε στα 680 δολάρια, για να ακολουθήσει μια «στεγνή» περίοδος 37 ολόκληρων ετών σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.

Μετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, η τιμή εκτινάχθηκε στα 680 δολάρια, για να ακολουθήσει μια «στεγνή» περίοδος σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Η πορεία 2011–2020: Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007, ο χρυσός κορυφώθηκε στα 1.860 δολάρια το 2011, υποχώρησε ξανά για σχεδόν μία δεκαετία, και έσπασε το φράγμα των 2.000 δολαρίων μόνο το 2020 λόγω της πανδημίας.

Τι λένε οι ξένες πηγές: Η ακτινογραφία της διεθνούς αγοράς

Η πρόσφατη υποχώρηση της τιμής του χρυσού στα επίπεδα των $3.970 – $4.040 ανά ουγκιά αναλύεται εκτενώς από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα και οργανισμούς, αναδεικνύοντας μια σημαντική αντίφαση ανάμεσα στους traders και τις Κεντρικές Τράπεζες.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του World Gold Council (Central Bank Gold Reserves Survey)που δημοσιεύθηκε στα μέσα Ιουνίου 2026 και στην οποία συμμετείχαν 76 ιδρύματα:

Το 89% των διαχειριστών αναμένουν ότι τα παγκόσμια αποθέματα χρυσού των κεντρικών τραπεζών θα αυξηθούν στους επόμενους 12 μήνες.

των διαχειριστών αναμένουν ότι τα παγκόσμια αποθέματα χρυσού των κεντρικών τραπεζών θα αυξηθούν στους επόμενους 12 μήνες. Ένα ποσοστό ρεκόρ 45% σχεδιάζει να αυξήσει άμεσα τα δικά του αποθέματα (το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία της έρευνας).

σχεδιάζει να αυξήσει άμεσα τα δικά του αποθέματα (το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία της έρευνας). Το 74% των τραπεζών σκοπεύει να μειώσει τη διακράτηση περιουσιακών στοιχείων σε αμερικανικό δολάριο την επόμενη πενταετία, στρεφόμενο στον χρυσό για διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και προστασία από γεωπολιτικούς κινδύνους.

Διεθνείς αναλυτές σε πρόσφατα polls του Reuters επισημαίνουν ότι η πτώση οφείλεται στην «χάρτινη αγορά» (futures). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του CME FedWatch Tool, μετά τα πρόσφατα στοιχεία για τον Core PCE πληθωρισμό στις ΗΠΑ (που σκαρφάλωσε στο 4,1%), οι αγορές τιμολογούν πλέον πιθανότητα 63% για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο και 80% μέχρι τον Δεκέμβριο. Αυτό αυξάνει το «κόστος ευκαιρίας» για τη διακράτηση χρυσού και αναγκάζει τους short-term traders σε πωλήσεις.

Οι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι της Wall Street προχώρησαν σε διορθώσεις των εκτιμήσεών τους για το κλείσιμο του έτους: